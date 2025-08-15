SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gradiente Linear NDRJ
Norival Doria Ramos Junior

Gradiente Linear NDRJ

Norival Doria Ramos Junior
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 155%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
690
Profit Trade:
625 (90.57%)
Loss Trade:
65 (9.42%)
Best Trade:
798.00 USD
Worst Trade:
-795.00 USD
Profitto lordo:
19 661.31 USD (1 094 292 pips)
Perdita lorda:
-3 562.90 USD (87 004 pips)
Vincite massime consecutive:
183 (4 418.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 418.06 USD (183)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.66%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
14.35
Long Trade:
689 (99.86%)
Short Trade:
1 (0.14%)
Fattore di profitto:
5.52
Profitto previsto:
23.33 USD
Profitto medio:
31.46 USD
Perdita media:
-54.81 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-500.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 121.50 USD (9)
Crescita mensile:
20.52%
Previsione annuale:
248.99%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 121.50 USD (6.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.52% (1 121.50 USD)
Per equità:
25.41% (6 991.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Platinum 212
SILVER 106
Palladium 75
Brent 52
GOLD 43
OJNov25 41
Bra50Aug25 28
SoybnsAug25 19
SoybnsSep25 19
UsaVixAug25 18
Bra50 16
UsaVixJun25 16
CornDec25 14
UsaVixSep25 12
CornSep25 5
UsaVixJul25 4
CottonDec25 4
USDIndSep25 3
SoybnsNov25 2
USDIndDec25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Platinum 5.2K
SILVER 3.7K
Palladium 1.2K
Brent 1.7K
GOLD 3.1K
OJNov25 757
Bra50Aug25 144
SoybnsAug25 -450
SoybnsSep25 1K
UsaVixAug25 -751
Bra50 824
UsaVixJun25 -66
CornDec25 450
UsaVixSep25 -1.1K
CornSep25 -55
UsaVixJul25 289
CottonDec25 74
USDIndSep25 -12
SoybnsNov25 36
USDIndDec25 14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Platinum 482K
SILVER 71K
Palladium 131K
Brent 5.8K
GOLD 252K
OJNov25 24K
Bra50Aug25 15K
SoybnsAug25 -42K
SoybnsSep25 29K
UsaVixAug25 -2.9K
Bra50 30K
UsaVixJun25 -325
CornDec25 11K
UsaVixSep25 -1.6K
CornSep25 -1.8K
UsaVixJul25 82
CottonDec25 451
USDIndSep25 -1.2K
SoybnsNov25 3.6K
USDIndDec25 459
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +798.00 USD
Worst Trade: -795 USD
Vincite massime consecutive: 183
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +4 418.06 USD
Massima perdita consecutiva: -500.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Building...
Non ci sono recensioni
2025.08.15 20:32
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gradiente Linear NDRJ
30USD al mese
155%
0
0
USD
33K
USD
17
87%
690
90%
100%
5.51
23.33
USD
25%
1:200
Copia

