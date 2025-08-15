- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
690
Profit Trade:
625 (90.57%)
Loss Trade:
65 (9.42%)
Best Trade:
798.00 USD
Worst Trade:
-795.00 USD
Profitto lordo:
19 661.31 USD (1 094 292 pips)
Perdita lorda:
-3 562.90 USD (87 004 pips)
Vincite massime consecutive:
183 (4 418.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 418.06 USD (183)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.66%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
14.35
Long Trade:
689 (99.86%)
Short Trade:
1 (0.14%)
Fattore di profitto:
5.52
Profitto previsto:
23.33 USD
Profitto medio:
31.46 USD
Perdita media:
-54.81 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-500.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 121.50 USD (9)
Crescita mensile:
20.52%
Previsione annuale:
248.99%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 121.50 USD (6.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.52% (1 121.50 USD)
Per equità:
25.41% (6 991.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Platinum
|212
|SILVER
|106
|Palladium
|75
|Brent
|52
|GOLD
|43
|OJNov25
|41
|Bra50Aug25
|28
|SoybnsAug25
|19
|SoybnsSep25
|19
|UsaVixAug25
|18
|Bra50
|16
|UsaVixJun25
|16
|CornDec25
|14
|UsaVixSep25
|12
|CornSep25
|5
|UsaVixJul25
|4
|CottonDec25
|4
|USDIndSep25
|3
|SoybnsNov25
|2
|USDIndDec25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Platinum
|5.2K
|SILVER
|3.7K
|Palladium
|1.2K
|Brent
|1.7K
|GOLD
|3.1K
|OJNov25
|757
|Bra50Aug25
|144
|SoybnsAug25
|-450
|SoybnsSep25
|1K
|UsaVixAug25
|-751
|Bra50
|824
|UsaVixJun25
|-66
|CornDec25
|450
|UsaVixSep25
|-1.1K
|CornSep25
|-55
|UsaVixJul25
|289
|CottonDec25
|74
|USDIndSep25
|-12
|SoybnsNov25
|36
|USDIndDec25
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Platinum
|482K
|SILVER
|71K
|Palladium
|131K
|Brent
|5.8K
|GOLD
|252K
|OJNov25
|24K
|Bra50Aug25
|15K
|SoybnsAug25
|-42K
|SoybnsSep25
|29K
|UsaVixAug25
|-2.9K
|Bra50
|30K
|UsaVixJun25
|-325
|CornDec25
|11K
|UsaVixSep25
|-1.6K
|CornSep25
|-1.8K
|UsaVixJul25
|82
|CottonDec25
|451
|USDIndSep25
|-1.2K
|SoybnsNov25
|3.6K
|USDIndDec25
|459
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +798.00 USD
Worst Trade: -795 USD
Vincite massime consecutive: 183
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +4 418.06 USD
Massima perdita consecutiva: -500.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27801
Building...
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
155%
0
0
USD
USD
33K
USD
USD
17
87%
690
90%
100%
5.51
23.33
USD
USD
25%
1:200