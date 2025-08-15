- Прирост
Всего трейдов:
1 814
Прибыльных трейдов:
1 654 (91.17%)
Убыточных трейдов:
160 (8.82%)
Лучший трейд:
7 098.20 USD
Худший трейд:
-2 932.50 USD
Общая прибыль:
80 819.97 USD (3 048 930 pips)
Общий убыток:
-14 972.64 USD (339 435 pips)
Макс. серия выигрышей:
244 (15 894.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 894.69 USD (244)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.08%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
160
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
11.98
Длинных трейдов:
1 753 (96.64%)
Коротких трейдов:
61 (3.36%)
Профит фактор:
5.40
Мат. ожидание:
36.30 USD
Средняя прибыль:
48.86 USD
Средний убыток:
-93.58 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-5 498.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 498.50 USD (41)
Прирост в месяц:
56.26%
Годовой прогноз:
685.30%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 498.50 USD (13.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.77% (5 498.50 USD)
По эквити:
43.86% (23 453.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Platinum
|636
|SILVER
|504
|Brent
|118
|OJNov25
|105
|GOLD
|81
|Palladium
|75
|UsaVixOct25
|35
|CottonDec25
|34
|Bra50Aug25
|28
|CornDec25
|28
|UsaVixNov25
|24
|SoybnsAug25
|19
|SoybnsSep25
|19
|UsaVixAug25
|18
|SoybnsNov25
|18
|Bra50
|16
|UsaVixJun25
|16
|UsaVixDec25
|15
|UsaVixSep25
|12
|CornSep25
|5
|UsaVixJul25
|4
|USDIndSep25
|3
|USDIndDec25
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Platinum
|25K
|SILVER
|22K
|Brent
|14K
|OJNov25
|-4.3K
|GOLD
|5.3K
|Palladium
|1.2K
|UsaVixOct25
|2.2K
|CottonDec25
|-1.1K
|Bra50Aug25
|144
|CornDec25
|700
|UsaVixNov25
|-3.7K
|SoybnsAug25
|-450
|SoybnsSep25
|1K
|UsaVixAug25
|-751
|SoybnsNov25
|302
|Bra50
|824
|UsaVixJun25
|-66
|UsaVixDec25
|3.9K
|UsaVixSep25
|-1.1K
|CornSep25
|-55
|UsaVixJul25
|289
|USDIndSep25
|-12
|USDIndDec25
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Platinum
|1.7M
|SILVER
|443K
|Brent
|13K
|OJNov25
|-176K
|GOLD
|481K
|Palladium
|131K
|UsaVixOct25
|4.6K
|CottonDec25
|-6.5K
|Bra50Aug25
|15K
|CornDec25
|19K
|UsaVixNov25
|-4.5K
|SoybnsAug25
|-42K
|SoybnsSep25
|29K
|UsaVixAug25
|-2.9K
|SoybnsNov25
|30K
|Bra50
|30K
|UsaVixJun25
|-325
|UsaVixDec25
|2.9K
|UsaVixSep25
|-1.6K
|CornSep25
|-1.8K
|UsaVixJul25
|82
|USDIndSep25
|-1.2K
|USDIndDec25
|459
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +7 098.20 USD
Худший трейд: -2 933 USD
Макс. серия выигрышей: 244
Макс. серия проигрышей: 41
Макс. прибыль в серии: +15 894.69 USD
Макс. убыток в серии: -5 498.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.35 × 48
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27801
