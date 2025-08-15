СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gradiente Linear NDRJ
Norival Doria Ramos Junior

Gradiente Linear NDRJ

Norival Doria Ramos Junior
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 542%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 814
Прибыльных трейдов:
1 654 (91.17%)
Убыточных трейдов:
160 (8.82%)
Лучший трейд:
7 098.20 USD
Худший трейд:
-2 932.50 USD
Общая прибыль:
80 819.97 USD (3 048 930 pips)
Общий убыток:
-14 972.64 USD (339 435 pips)
Макс. серия выигрышей:
244 (15 894.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 894.69 USD (244)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.08%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
160
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
11.98
Длинных трейдов:
1 753 (96.64%)
Коротких трейдов:
61 (3.36%)
Профит фактор:
5.40
Мат. ожидание:
36.30 USD
Средняя прибыль:
48.86 USD
Средний убыток:
-93.58 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-5 498.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 498.50 USD (41)
Прирост в месяц:
56.26%
Годовой прогноз:
685.30%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 498.50 USD (13.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.77% (5 498.50 USD)
По эквити:
43.86% (23 453.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Platinum 636
SILVER 504
Brent 118
OJNov25 105
GOLD 81
Palladium 75
UsaVixOct25 35
CottonDec25 34
Bra50Aug25 28
CornDec25 28
UsaVixNov25 24
SoybnsAug25 19
SoybnsSep25 19
UsaVixAug25 18
SoybnsNov25 18
Bra50 16
UsaVixJun25 16
UsaVixDec25 15
UsaVixSep25 12
CornSep25 5
UsaVixJul25 4
USDIndSep25 3
USDIndDec25 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Platinum 25K
SILVER 22K
Brent 14K
OJNov25 -4.3K
GOLD 5.3K
Palladium 1.2K
UsaVixOct25 2.2K
CottonDec25 -1.1K
Bra50Aug25 144
CornDec25 700
UsaVixNov25 -3.7K
SoybnsAug25 -450
SoybnsSep25 1K
UsaVixAug25 -751
SoybnsNov25 302
Bra50 824
UsaVixJun25 -66
UsaVixDec25 3.9K
UsaVixSep25 -1.1K
CornSep25 -55
UsaVixJul25 289
USDIndSep25 -12
USDIndDec25 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Platinum 1.7M
SILVER 443K
Brent 13K
OJNov25 -176K
GOLD 481K
Palladium 131K
UsaVixOct25 4.6K
CottonDec25 -6.5K
Bra50Aug25 15K
CornDec25 19K
UsaVixNov25 -4.5K
SoybnsAug25 -42K
SoybnsSep25 29K
UsaVixAug25 -2.9K
SoybnsNov25 30K
Bra50 30K
UsaVixJun25 -325
UsaVixDec25 2.9K
UsaVixSep25 -1.6K
CornSep25 -1.8K
UsaVixJul25 82
USDIndSep25 -1.2K
USDIndDec25 459
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 098.20 USD
Худший трейд: -2 933 USD
Макс. серия выигрышей: 244
Макс. серия проигрышей: 41
Макс. прибыль в серии: +15 894.69 USD
Макс. убыток в серии: -5 498.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Building...
Нет отзывов
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.04 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
