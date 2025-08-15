SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gradiente Linear NDRJ
Norival Doria Ramos Junior

Gradiente Linear NDRJ

Norival Doria Ramos Junior
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 155%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
625 (90.57%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (9.42%)
En iyi işlem:
798.00 USD
En kötü işlem:
-795.00 USD
Brüt kâr:
19 661.31 USD (1 094 292 pips)
Brüt zarar:
-3 562.90 USD (87 004 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
183 (4 418.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 418.06 USD (183)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
14.35
Alış işlemleri:
689 (99.86%)
Satış işlemleri:
1 (0.14%)
Kâr faktörü:
5.52
Beklenen getiri:
23.33 USD
Ortalama kâr:
31.46 USD
Ortalama zarar:
-54.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-500.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 121.50 USD (9)
Aylık büyüme:
18.13%
Yıllık tahmin:
220.00%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 121.50 USD (6.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.52% (1 121.50 USD)
Varlığa göre:
25.41% (6 991.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Platinum 212
SILVER 106
Palladium 75
Brent 52
GOLD 43
OJNov25 41
Bra50Aug25 28
SoybnsAug25 19
SoybnsSep25 19
UsaVixAug25 18
Bra50 16
UsaVixJun25 16
CornDec25 14
UsaVixSep25 12
CornSep25 5
UsaVixJul25 4
CottonDec25 4
USDIndSep25 3
SoybnsNov25 2
USDIndDec25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Platinum 5.2K
SILVER 3.7K
Palladium 1.2K
Brent 1.7K
GOLD 3.1K
OJNov25 757
Bra50Aug25 144
SoybnsAug25 -450
SoybnsSep25 1K
UsaVixAug25 -751
Bra50 824
UsaVixJun25 -66
CornDec25 450
UsaVixSep25 -1.1K
CornSep25 -55
UsaVixJul25 289
CottonDec25 74
USDIndSep25 -12
SoybnsNov25 36
USDIndDec25 14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Platinum 482K
SILVER 71K
Palladium 131K
Brent 5.8K
GOLD 252K
OJNov25 24K
Bra50Aug25 15K
SoybnsAug25 -42K
SoybnsSep25 29K
UsaVixAug25 -2.9K
Bra50 30K
UsaVixJun25 -325
CornDec25 11K
UsaVixSep25 -1.6K
CornSep25 -1.8K
UsaVixJul25 82
CottonDec25 451
USDIndSep25 -1.2K
SoybnsNov25 3.6K
USDIndDec25 459
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +798.00 USD
En kötü işlem: -795 USD
Maksimum ardışık kazanç: 183
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +4 418.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -500.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Building...
İnceleme yok
2025.08.15 20:32
No swaps are charged on the signal account
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.