- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
451
Gewinntrades:
392 (86.91%)
Verlusttrades:
59 (13.08%)
Bester Trade:
223.14 USD
Schlechtester Trade:
-321.01 USD
Bruttoprofit:
6 979.12 USD (913 248 pips)
Bruttoverlust:
-742.66 USD (66 105 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
86 (956.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 225.42 USD (40)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
62.74%
Max deposit load:
7.50%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
16.86
Long-Positionen:
405 (89.80%)
Short-Positionen:
46 (10.20%)
Profit-Faktor:
9.40
Mathematische Gewinnerwartung:
13.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-30.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-321.01 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.15%
Jahresprognose:
74.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.90 USD
Maximaler:
369.88 USD (6.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.06% (39.16 USD)
Kapital:
61.75% (2 522.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|444
|XTIUSD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6.5K
|XTIUSD
|85
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|478K
|XTIUSD
|852
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Keine Bewertungen
