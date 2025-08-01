SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SUKOWATI
Agus Sukowati

SUKOWATI

Agus Sukowati
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
56 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 990%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
451
Gewinntrades:
392 (86.91%)
Verlusttrades:
59 (13.08%)
Bester Trade:
223.14 USD
Schlechtester Trade:
-321.01 USD
Bruttoprofit:
6 979.12 USD (913 248 pips)
Bruttoverlust:
-742.66 USD (66 105 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
86 (956.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 225.42 USD (40)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
62.74%
Max deposit load:
7.50%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
16.86
Long-Positionen:
405 (89.80%)
Short-Positionen:
46 (10.20%)
Profit-Faktor:
9.40
Mathematische Gewinnerwartung:
13.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-30.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-321.01 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.15%
Jahresprognose:
74.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.90 USD
Maximaler:
369.88 USD (6.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.06% (39.16 USD)
Kapital:
61.75% (2 522.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 444
XTIUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6.5K
XTIUSD 85
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 478K
XTIUSD 852
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +223.14 USD
Schlechtester Trade: -321 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 40
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +956.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.