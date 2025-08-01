- Crescimento
Negociações:
445
Negociações com lucro:
387 (86.96%)
Negociações com perda:
58 (13.03%)
Melhor negociação:
223.14 USD
Pior negociação:
-321.01 USD
Lucro bruto:
6 856.67 USD (904 548 pips)
Perda bruta:
-736.98 USD (65 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
86 (956.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 225.42 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
62.74%
Depósito máximo carregado:
7.50%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
16.55
Negociações longas:
399 (89.66%)
Negociações curtas:
46 (10.34%)
Fator de lucro:
9.30
Valor esperado:
13.75 USD
Lucro médio:
17.72 USD
Perda média:
-12.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-30.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-321.01 USD (1)
Crescimento mensal:
5.45%
Previsão anual:
66.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.90 USD
Máximo:
369.88 USD (6.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.06% (39.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
61.75% (2 522.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|438
|XTIUSD
|5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.4K
|XTIUSD
|85
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|470K
|XTIUSD
|852
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +223.14 USD
Pior negociação: -321 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +956.81 USD
Máxima perda consecutiva: -30.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
