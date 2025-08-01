SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SUKOWATI
Agus Sukowati

SUKOWATI

Agus Sukowati
0 comentários
Confiabilidade
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 978%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
445
Negociações com lucro:
387 (86.96%)
Negociações com perda:
58 (13.03%)
Melhor negociação:
223.14 USD
Pior negociação:
-321.01 USD
Lucro bruto:
6 856.67 USD (904 548 pips)
Perda bruta:
-736.98 USD (65 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
86 (956.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 225.42 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
62.74%
Depósito máximo carregado:
7.50%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
16.55
Negociações longas:
399 (89.66%)
Negociações curtas:
46 (10.34%)
Fator de lucro:
9.30
Valor esperado:
13.75 USD
Lucro médio:
17.72 USD
Perda média:
-12.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-30.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-321.01 USD (1)
Crescimento mensal:
5.45%
Previsão anual:
66.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.90 USD
Máximo:
369.88 USD (6.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.06% (39.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
61.75% (2 522.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 438
XTIUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.4K
XTIUSD 85
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 470K
XTIUSD 852
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +223.14 USD
Pior negociação: -321 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +956.81 USD
Máxima perda consecutiva: -30.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SUKOWATI
30 USD por mês
978%
0
0
USD
10K
USD
56
0%
445
86%
63%
9.30
13.75
USD
62%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.