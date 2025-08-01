SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SUKOWATI
Agus Sukowati

SUKOWATI

Agus Sukowati
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 435%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
246
Bénéfice trades:
227 (92.27%)
Perte trades:
19 (7.72%)
Meilleure transaction:
127.60 USD
Pire transaction:
-19.32 USD
Bénéfice brut:
3 668.52 USD (311 881 pips)
Perte brute:
-138.45 USD (12 578 pips)
Gains consécutifs maximales:
86 (956.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 225.42 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
29.48%
Charge de dépôt maximale:
2.31%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
90.10
Longs trades:
221 (89.84%)
Courts trades:
25 (10.16%)
Facteur de profit:
26.50
Rendement attendu:
14.35 USD
Bénéfice moyen:
16.16 USD
Perte moyenne:
-7.29 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-39.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.13 USD (3)
Croissance mensuelle:
7.31%
Prévision annuelle:
88.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.90 USD
Maximal:
39.18 USD (50.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.06% (39.16 USD)
Par fonds propres:
5.40% (164.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 243
XTIUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.5K
XTIUSD 68
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 299K
XTIUSD 682
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +127.60 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +956.81 USD
Perte consécutive maximale: -39.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
14.32 × 38
Aucun avis
2025.09.26 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.03 14:28
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.17% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 14:28
A large drawdown may occur on the account again
