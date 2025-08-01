SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / SUKOWATI
Agus Sukowati

SUKOWATI

Agus Sukowati
0 comentarios
Fiabilidad
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 978%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
445
Transacciones Rentables:
387 (86.96%)
Transacciones Irrentables:
58 (13.03%)
Mejor transacción:
223.14 USD
Peor transacción:
-321.01 USD
Beneficio Bruto:
6 856.67 USD (904 548 pips)
Pérdidas Brutas:
-736.98 USD (65 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
86 (956.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 225.42 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
62.74%
Carga máxima del depósito:
7.50%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
16.55
Transacciones Largas:
399 (89.66%)
Transacciones Cortas:
46 (10.34%)
Factor de Beneficio:
9.30
Beneficio Esperado:
13.75 USD
Beneficio medio:
17.72 USD
Pérdidas medias:
-12.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-30.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-321.01 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.45%
Pronóstico anual:
66.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.90 USD
Máxima:
369.88 USD (6.36%)
Reducción relativa:
De balance:
50.06% (39.16 USD)
De fondos:
61.75% (2 522.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 438
XTIUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.4K
XTIUSD 85
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 470K
XTIUSD 852
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +223.14 USD
Peor transacción: -321 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 40
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +956.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SUKOWATI
30 USD al mes
978%
0
0
USD
10K
USD
56
0%
445
86%
63%
9.30
13.75
USD
62%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.