- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
445
Transacciones Rentables:
387 (86.96%)
Transacciones Irrentables:
58 (13.03%)
Mejor transacción:
223.14 USD
Peor transacción:
-321.01 USD
Beneficio Bruto:
6 856.67 USD (904 548 pips)
Pérdidas Brutas:
-736.98 USD (65 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
86 (956.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 225.42 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
62.74%
Carga máxima del depósito:
7.50%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
16.55
Transacciones Largas:
399 (89.66%)
Transacciones Cortas:
46 (10.34%)
Factor de Beneficio:
9.30
Beneficio Esperado:
13.75 USD
Beneficio medio:
17.72 USD
Pérdidas medias:
-12.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-30.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-321.01 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.45%
Pronóstico anual:
66.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.90 USD
Máxima:
369.88 USD (6.36%)
Reducción relativa:
De balance:
50.06% (39.16 USD)
De fondos:
61.75% (2 522.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|438
|XTIUSD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|6.4K
|XTIUSD
|85
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|470K
|XTIUSD
|852
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +223.14 USD
Peor transacción: -321 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 40
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +956.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
978%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
56
0%
445
86%
63%
9.30
13.75
USD
USD
62%
1:500