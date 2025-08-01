SinyallerBölümler
Agus Sukowati

SUKOWATI

Agus Sukowati
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2024 435%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
246
Kârla kapanan işlemler:
227 (92.27%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (7.72%)
En iyi işlem:
127.60 USD
En kötü işlem:
-19.32 USD
Brüt kâr:
3 668.52 USD (311 881 pips)
Brüt zarar:
-138.45 USD (12 578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
86 (956.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 225.42 USD (40)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
29.48%
Maks. mevduat yükü:
2.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
90.10
Alış işlemleri:
221 (89.84%)
Satış işlemleri:
25 (10.16%)
Kâr faktörü:
26.50
Beklenen getiri:
14.35 USD
Ortalama kâr:
16.16 USD
Ortalama zarar:
-7.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-39.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.13 USD (3)
Aylık büyüme:
7.31%
Yıllık tahmin:
88.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.90 USD
Maksimum:
39.18 USD (50.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.06% (39.16 USD)
Varlığa göre:
5.40% (164.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 243
XTIUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.5K
XTIUSD 68
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 299K
XTIUSD 682
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +127.60 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +956.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
14.32 × 38
İnceleme yok
2025.09.26 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.03 14:28
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.17% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 14:28
A large drawdown may occur on the account again
