- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
440
Прибыльных трейдов:
384 (87.27%)
Убыточных трейдов:
56 (12.73%)
Лучший трейд:
223.14 USD
Худший трейд:
-321.01 USD
Общая прибыль:
6 806.53 USD (899 535 pips)
Общий убыток:
-731.81 USD (65 035 pips)
Макс. серия выигрышей:
86 (956.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 225.42 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
62.74%
Макс. загрузка депозита:
7.50%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
16.42
Длинных трейдов:
394 (89.55%)
Коротких трейдов:
46 (10.45%)
Профит фактор:
9.30
Мат. ожидание:
13.81 USD
Средняя прибыль:
17.73 USD
Средний убыток:
-13.07 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-321.01 USD (1)
Прирост в месяц:
5.30%
Годовой прогноз:
64.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.90 USD
Максимальная:
369.88 USD (6.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.06% (39.16 USD)
По эквити:
61.75% (2 522.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|XTIUSD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.3K
|XTIUSD
|85
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|465K
|XTIUSD
|852
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +223.14 USD
Худший трейд: -321 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +956.81 USD
Макс. убыток в серии: -30.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
973%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
55
0%
440
87%
63%
9.30
13.81
USD
USD
62%
1:500