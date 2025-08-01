СигналыРазделы
Agus Sukowati

SUKOWATI

Agus Sukowati
0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 973%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
440
Прибыльных трейдов:
384 (87.27%)
Убыточных трейдов:
56 (12.73%)
Лучший трейд:
223.14 USD
Худший трейд:
-321.01 USD
Общая прибыль:
6 806.53 USD (899 535 pips)
Общий убыток:
-731.81 USD (65 035 pips)
Макс. серия выигрышей:
86 (956.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 225.42 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
62.74%
Макс. загрузка депозита:
7.50%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
16.42
Длинных трейдов:
394 (89.55%)
Коротких трейдов:
46 (10.45%)
Профит фактор:
9.30
Мат. ожидание:
13.81 USD
Средняя прибыль:
17.73 USD
Средний убыток:
-13.07 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-321.01 USD (1)
Прирост в месяц:
5.30%
Годовой прогноз:
64.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.90 USD
Максимальная:
369.88 USD (6.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.06% (39.16 USD)
По эквити:
61.75% (2 522.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 433
XTIUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.3K
XTIUSD 85
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 465K
XTIUSD 852
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +223.14 USD
Худший трейд: -321 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +956.81 USD
Макс. убыток в серии: -30.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
