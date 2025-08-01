- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
445
盈利交易:
387 (86.96%)
亏损交易:
58 (13.03%)
最好交易:
223.14 USD
最差交易:
-321.01 USD
毛利:
6 856.67 USD (904 548 pips)
毛利亏损:
-736.98 USD (65 549 pips)
最大连续赢利:
86 (956.81 USD)
最大连续盈利:
1 225.42 USD (40)
夏普比率:
0.23
交易活动:
62.74%
最大入金加载:
7.50%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
16.55
长期交易:
399 (89.66%)
短期交易:
46 (10.34%)
利润因子:
9.30
预期回报:
13.75 USD
平均利润:
17.72 USD
平均损失:
-12.71 USD
最大连续失误:
4 (-30.45 USD)
最大连续亏损:
-321.01 USD (1)
每月增长:
5.45%
年度预测:
66.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
23.90 USD
最大值:
369.88 USD (6.36%)
相对跌幅:
结余:
50.06% (39.16 USD)
净值:
61.75% (2 522.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|438
|XTIUSD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.4K
|XTIUSD
|85
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|470K
|XTIUSD
|852
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +223.14 USD
最差交易: -321 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +956.81 USD
最大连续亏损: -30.45 USD
