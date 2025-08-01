- 成長
トレード:
445
利益トレード:
387 (86.96%)
損失トレード:
58 (13.03%)
ベストトレード:
223.14 USD
最悪のトレード:
-321.01 USD
総利益:
6 856.67 USD (904 548 pips)
総損失:
-736.98 USD (65 549 pips)
最大連続の勝ち:
86 (956.81 USD)
最大連続利益:
1 225.42 USD (40)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
62.74%
最大入金額:
7.50%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
16.55
長いトレード:
399 (89.66%)
短いトレード:
46 (10.34%)
プロフィットファクター:
9.30
期待されたペイオフ:
13.75 USD
平均利益:
17.72 USD
平均損失:
-12.71 USD
最大連続の負け:
4 (-30.45 USD)
最大連続損失:
-321.01 USD (1)
月間成長:
5.45%
年間予想:
66.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.90 USD
最大の:
369.88 USD (6.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.06% (39.16 USD)
エクイティによる:
61.75% (2 522.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|438
|XTIUSD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.4K
|XTIUSD
|85
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|470K
|XTIUSD
|852
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
