Agus Sukowati

SUKOWATI

Agus Sukowati
0 리뷰
안정성
57
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 1 041%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
461
이익 거래:
400 (86.76%)
손실 거래:
61 (13.23%)
최고의 거래:
223.14 USD
최악의 거래:
-321.01 USD
총 수익:
7 472.57 USD (946 202 pips)
총 손실:
-768.23 USD (67 655 pips)
연속 최대 이익:
86 (956.81 USD)
연속 최대 이익:
1 225.42 USD (40)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
64.04%
최대 입금량:
7.50%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
18.13
롱(주식매수):
414 (89.80%)
숏(주식차입매도):
47 (10.20%)
수익 요인:
9.73
기대수익:
14.54 USD
평균 이익:
18.68 USD
평균 손실:
-12.59 USD
연속 최대 손실:
4 (-30.45 USD)
연속 최대 손실:
-321.01 USD (1)
월별 성장률:
9.39%
연간 예측:
113.97%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23.90 USD
최대한의:
369.88 USD (6.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.06% (39.16 USD)
자본금별:
61.75% (2 522.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 454
XTIUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 6.9K
XTIUSD 85
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 509K
XTIUSD 852
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +223.14 USD
최악의 거래: -321 USD
연속 최대 이익: 40
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +956.81 USD
연속 최대 손실: -30.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinexBisnisSolusi-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
리뷰 없음
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
