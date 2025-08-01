SegnaliSezioni
Agus Sukowati

SUKOWATI

Agus Sukowati
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 435%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
246
Profit Trade:
227 (92.27%)
Loss Trade:
19 (7.72%)
Best Trade:
127.60 USD
Worst Trade:
-19.32 USD
Profitto lordo:
3 668.52 USD (311 881 pips)
Perdita lorda:
-138.45 USD (12 578 pips)
Vincite massime consecutive:
86 (956.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 225.42 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
29.48%
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
90.10
Long Trade:
221 (89.84%)
Short Trade:
25 (10.16%)
Fattore di profitto:
26.50
Profitto previsto:
14.35 USD
Profitto medio:
16.16 USD
Perdita media:
-7.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-39.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.13 USD (3)
Crescita mensile:
7.31%
Previsione annuale:
88.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.90 USD
Massimale:
39.18 USD (50.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.06% (39.16 USD)
Per equità:
5.40% (164.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 243
XTIUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.5K
XTIUSD 68
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 299K
XTIUSD 682
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +127.60 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +956.81 USD
Massima perdita consecutiva: -39.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
14.32 × 38
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.03 14:28
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.17% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 14:28
A large drawdown may occur on the account again
