Trade:
246
Profit Trade:
227 (92.27%)
Loss Trade:
19 (7.72%)
Best Trade:
127.60 USD
Worst Trade:
-19.32 USD
Profitto lordo:
3 668.52 USD (311 881 pips)
Perdita lorda:
-138.45 USD (12 578 pips)
Vincite massime consecutive:
86 (956.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 225.42 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
29.48%
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
90.10
Long Trade:
221 (89.84%)
Short Trade:
25 (10.16%)
Fattore di profitto:
26.50
Profitto previsto:
14.35 USD
Profitto medio:
16.16 USD
Perdita media:
-7.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-39.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.13 USD (3)
Crescita mensile:
7.31%
Previsione annuale:
88.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.90 USD
Massimale:
39.18 USD (50.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.06% (39.16 USD)
Per equità:
5.40% (164.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|243
|XTIUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.5K
|XTIUSD
|68
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|299K
|XTIUSD
|682
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +127.60 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +956.81 USD
Massima perdita consecutiva: -39.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.32 × 38
Non ci sono recensioni
