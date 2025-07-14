SignaleKategorien
William Rafael Santos Reis

Day Trade and Swing Trade

William Rafael Santos Reis
0 Bewertungen
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -10%
Tickmill-Live09
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
366
Gewinntrades:
123 (33.60%)
Verlusttrades:
243 (66.39%)
Bester Trade:
50.03 USD
Schlechtester Trade:
-50.75 USD
Bruttoprofit:
1 047.82 USD (2 424 625 pips)
Bruttoverlust:
-1 143.06 USD (2 344 016 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (108.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
108.90 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
97.24%
Max deposit load:
2.32%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
214 (58.47%)
Short-Positionen:
152 (41.53%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-114.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-114.79 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-1.37%
Jahresprognose:
-16.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
100.59 USD
Maximaler:
256.15 USD (22.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.74% (256.15 USD)
Kapital:
2.26% (24.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 145
US30 68
USTEC 39
USDCAD 14
NZDUSD 14
AUDUSD 13
GBPUSD 12
XAUUSD 12
BRENT 12
USDCHF 9
USDJPY 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
Symbol Trades Sell Buy
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -33
US30 -19
USTEC 13
USDCAD -13
NZDUSD -19
AUDUSD -23
GBPUSD -7
XAUUSD 0
BRENT 1
USDCHF -12
USDJPY 4
EURGBP -8
GBPCHF 0
EURCHF -3
EURAUD 0
GBPJPY 8
EURJPY 14
GBPAUD -2
EURCAD -4
AUDNZD 7
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -165
US30 -84K
USTEC 171K
USDCAD -1.8K
NZDUSD -1.8K
AUDUSD -2.3K
GBPUSD -688
XAUUSD 571
BRENT -5
USDCHF -1K
USDJPY 544
EURGBP -586
GBPCHF -9
EURCHF -274
EURAUD 34
GBPJPY 1.2K
EURJPY 2.2K
GBPAUD -371
EURCAD -576
AUDNZD 1.2K
GBPCAD 293
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.03 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +108.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -114.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 91
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.88 × 1344
ICMarketsSC-Live16
0.97 × 558
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 362
As operações são feitas na modalidade swing trade.


Os  ativos são estes:  


EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD  
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.


Keine Bewertungen
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.03% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
