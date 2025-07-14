信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Day Trade and Swing Trade
William Rafael Santos Reis

Day Trade and Swing Trade

William Rafael Santos Reis
0条评论
51
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2024 -10%
Tickmill-Live09
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
366
盈利交易:
123 (33.60%)
亏损交易:
243 (66.39%)
最好交易:
50.03 USD
最差交易:
-50.75 USD
毛利:
1 047.82 USD (2 424 625 pips)
毛利亏损:
-1 143.06 USD (2 344 016 pips)
最大连续赢利:
8 (108.90 USD)
最大连续盈利:
108.90 USD (8)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
97.24%
最大入金加载:
2.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.37
长期交易:
214 (58.47%)
短期交易:
152 (41.53%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.26 USD
平均利润:
8.52 USD
平均损失:
-4.70 USD
最大连续失误:
17 (-114.79 USD)
最大连续亏损:
-114.79 USD (17)
每月增长:
-2.64%
年度预测:
-32.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
100.59 USD
最大值:
256.15 USD (22.72%)
相对跌幅:
结余:
22.74% (256.15 USD)
净值:
2.26% (24.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 145
US30 68
USTEC 39
USDCAD 14
NZDUSD 14
AUDUSD 13
GBPUSD 12
XAUUSD 12
BRENT 12
USDCHF 9
USDJPY 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -33
US30 -19
USTEC 13
USDCAD -13
NZDUSD -19
AUDUSD -23
GBPUSD -7
XAUUSD 0
BRENT 1
USDCHF -12
USDJPY 4
EURGBP -8
GBPCHF 0
EURCHF -3
EURAUD 0
GBPJPY 8
EURJPY 14
GBPAUD -2
EURCAD -4
AUDNZD 7
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -165
US30 -84K
USTEC 171K
USDCAD -1.8K
NZDUSD -1.8K
AUDUSD -2.3K
GBPUSD -688
XAUUSD 571
BRENT -5
USDCHF -1K
USDJPY 544
EURGBP -586
GBPCHF -9
EURCHF -274
EURAUD 34
GBPJPY 1.2K
EURJPY 2.2K
GBPAUD -371
EURCAD -576
AUDNZD 1.2K
GBPCAD 293
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.03 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +108.90 USD
最大连续亏损: -114.79 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 91
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.88 × 1344
ICMarketsSC-Live16
0.97 × 558
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 360
89 更多...
As operações são feitas na modalidade swing trade.


Os  ativos são estes:  


EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD  
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.


没有评论
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.03% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
