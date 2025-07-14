SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Day Trade and Swing Trade
William Rafael Santos Reis

Day Trade and Swing Trade

William Rafael Santos Reis
0 comentários
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2024 -10%
Tickmill-Live09
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
366
Negociações com lucro:
123 (33.60%)
Negociações com perda:
243 (66.39%)
Melhor negociação:
50.03 USD
Pior negociação:
-50.75 USD
Lucro bruto:
1 047.82 USD (2 424 625 pips)
Perda bruta:
-1 143.06 USD (2 344 016 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (108.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
108.90 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
97.24%
Depósito máximo carregado:
2.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
214 (58.47%)
Negociações curtas:
152 (41.53%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.26 USD
Lucro médio:
8.52 USD
Perda média:
-4.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-114.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-114.79 USD (17)
Crescimento mensal:
-2.64%
Previsão anual:
-32.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.59 USD
Máximo:
256.15 USD (22.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.74% (256.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.26% (24.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 145
US30 68
USTEC 39
USDCAD 14
NZDUSD 14
AUDUSD 13
GBPUSD 12
XAUUSD 12
BRENT 12
USDCHF 9
USDJPY 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -33
US30 -19
USTEC 13
USDCAD -13
NZDUSD -19
AUDUSD -23
GBPUSD -7
XAUUSD 0
BRENT 1
USDCHF -12
USDJPY 4
EURGBP -8
GBPCHF 0
EURCHF -3
EURAUD 0
GBPJPY 8
EURJPY 14
GBPAUD -2
EURCAD -4
AUDNZD 7
GBPCAD 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -165
US30 -84K
USTEC 171K
USDCAD -1.8K
NZDUSD -1.8K
AUDUSD -2.3K
GBPUSD -688
XAUUSD 571
BRENT -5
USDCHF -1K
USDJPY 544
EURGBP -586
GBPCHF -9
EURCHF -274
EURAUD 34
GBPJPY 1.2K
EURJPY 2.2K
GBPAUD -371
EURCAD -576
AUDNZD 1.2K
GBPCAD 293
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.03 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +108.90 USD
Máxima perda consecutiva: -114.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 91
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.88 × 1344
ICMarketsSC-Live16
0.97 × 558
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 361
89 mais ...
As operações são feitas na modalidade swing trade.


Os ativos são estes:  


EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD  
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.



2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.03% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
