- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
99 (33.11%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (66.89%)
En iyi işlem:
50.03 USD
En kötü işlem:
-50.75 USD
Brüt kâr:
959.91 USD (2 017 158 pips)
Brüt zarar:
-1 012.09 USD (1 810 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (108.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.90 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
174 (58.19%)
Satış işlemleri:
125 (41.81%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
9.70 USD
Ortalama zarar:
-5.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-114.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.79 USD (17)
Aylık büyüme:
-0.00%
Yıllık tahmin:
-0.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.90 USD
Maksimum:
248.46 USD (22.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.06% (248.46 USD)
Varlığa göre:
2.26% (24.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|110
|US30
|56
|USTEC
|24
|USDCAD
|14
|NZDUSD
|14
|AUDUSD
|13
|GBPUSD
|12
|XAUUSD
|12
|BRENT
|12
|USDCHF
|9
|USDJPY
|4
|EURGBP
|4
|GBPCHF
|4
|EURCHF
|3
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2
|US30
|-3
|USTEC
|11
|USDCAD
|-13
|NZDUSD
|-19
|AUDUSD
|-23
|GBPUSD
|-7
|XAUUSD
|0
|BRENT
|1
|USDCHF
|-12
|USDJPY
|4
|EURGBP
|-8
|GBPCHF
|0
|EURCHF
|-3
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|14
|GBPAUD
|-2
|EURAUD
|-8
|AUDNZD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.1K
|US30
|64K
|USTEC
|144K
|USDCAD
|-1.8K
|NZDUSD
|-1.8K
|AUDUSD
|-2.3K
|GBPUSD
|-688
|XAUUSD
|571
|BRENT
|-5
|USDCHF
|-1K
|USDJPY
|544
|EURGBP
|-586
|GBPCHF
|-9
|EURCHF
|-274
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|2.2K
|GBPAUD
|-371
|EURAUD
|-1.3K
|AUDNZD
|1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.03 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +108.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
TopFXSC-Live Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 54
|
ICMarketsSC-Live02
|0.38 × 8
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.50 × 76
|
FPMarkets-Live2
|0.64 × 11
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
TickmillUK-Live03
|0.89 × 1295
|
ICMarketsSC-Live16
|0.99 × 547
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live24
|1.18 × 360
As operações são feitas na modalidade swing trade.
Os ativos são estes:
EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.
