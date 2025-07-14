SinyallerBölümler
William Rafael Santos Reis

Day Trade and Swing Trade

William Rafael Santos Reis
0 inceleme
39 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -5%
Tickmill-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
99 (33.11%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (66.89%)
En iyi işlem:
50.03 USD
En kötü işlem:
-50.75 USD
Brüt kâr:
959.91 USD (2 017 158 pips)
Brüt zarar:
-1 012.09 USD (1 810 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (108.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.90 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
174 (58.19%)
Satış işlemleri:
125 (41.81%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
9.70 USD
Ortalama zarar:
-5.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-114.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.79 USD (17)
Aylık büyüme:
-0.00%
Yıllık tahmin:
-0.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.90 USD
Maksimum:
248.46 USD (22.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.06% (248.46 USD)
Varlığa göre:
2.26% (24.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 110
US30 56
USTEC 24
USDCAD 14
NZDUSD 14
AUDUSD 13
GBPUSD 12
XAUUSD 12
BRENT 12
USDCHF 9
USDJPY 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
EURCHF 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURAUD 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2
US30 -3
USTEC 11
USDCAD -13
NZDUSD -19
AUDUSD -23
GBPUSD -7
XAUUSD 0
BRENT 1
USDCHF -12
USDJPY 4
EURGBP -8
GBPCHF 0
EURCHF -3
GBPJPY 8
EURJPY 14
GBPAUD -2
EURAUD -8
AUDNZD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.1K
US30 64K
USTEC 144K
USDCAD -1.8K
NZDUSD -1.8K
AUDUSD -2.3K
GBPUSD -688
XAUUSD 571
BRENT -5
USDCHF -1K
USDJPY 544
EURGBP -586
GBPCHF -9
EURCHF -274
GBPJPY 1.2K
EURJPY 2.2K
GBPAUD -371
EURAUD -1.3K
AUDNZD 1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.03 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +108.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
TopFXSC-Live Server
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Real 9
0.50 × 76
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.89 × 1295
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 360
86 daha fazla...
As operações são feitas na modalidade swing trade.


Os  ativos são estes:  


EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD  
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.


İnceleme yok
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.03% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
