William Rafael Santos Reis

Day Trade and Swing Trade

William Rafael Santos Reis
0 recensioni
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 -5%
Tickmill-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
99 (33.11%)
Loss Trade:
200 (66.89%)
Best Trade:
50.03 USD
Worst Trade:
-50.75 USD
Profitto lordo:
959.91 USD (2 017 158 pips)
Perdita lorda:
-1 012.09 USD (1 810 397 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (108.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.32%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
174 (58.19%)
Short Trade:
125 (41.81%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
9.70 USD
Perdita media:
-5.06 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-114.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.79 USD (17)
Crescita mensile:
-0.00%
Previsione annuale:
-0.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.90 USD
Massimale:
248.46 USD (22.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.06% (248.46 USD)
Per equità:
2.26% (24.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 110
US30 56
USTEC 24
USDCAD 14
NZDUSD 14
AUDUSD 13
GBPUSD 12
XAUUSD 12
BRENT 12
USDCHF 9
USDJPY 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
EURCHF 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURAUD 1
AUDNZD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2
US30 -3
USTEC 11
USDCAD -13
NZDUSD -19
AUDUSD -23
GBPUSD -7
XAUUSD 0
BRENT 1
USDCHF -12
USDJPY 4
EURGBP -8
GBPCHF 0
EURCHF -3
GBPJPY 8
EURJPY 14
GBPAUD -2
EURAUD -8
AUDNZD 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.1K
US30 64K
USTEC 144K
USDCAD -1.8K
NZDUSD -1.8K
AUDUSD -2.3K
GBPUSD -688
XAUUSD 571
BRENT -5
USDCHF -1K
USDJPY 544
EURGBP -586
GBPCHF -9
EURCHF -274
GBPJPY 1.2K
EURJPY 2.2K
GBPAUD -371
EURAUD -1.3K
AUDNZD 1.2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.03 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +108.90 USD
Massima perdita consecutiva: -114.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
TopFXSC-Live Server
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Real 9
0.50 × 76
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.89 × 1295
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 360
86 più
As operações são feitas na modalidade swing trade.


Os  ativos são estes:  


EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD  
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.


Non ci sono recensioni
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.03% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.