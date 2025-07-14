- Crescita
Trade:
299
Profit Trade:
99 (33.11%)
Loss Trade:
200 (66.89%)
Best Trade:
50.03 USD
Worst Trade:
-50.75 USD
Profitto lordo:
959.91 USD (2 017 158 pips)
Perdita lorda:
-1 012.09 USD (1 810 397 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (108.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.32%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
174 (58.19%)
Short Trade:
125 (41.81%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
9.70 USD
Perdita media:
-5.06 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-114.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.79 USD (17)
Crescita mensile:
-0.00%
Previsione annuale:
-0.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.90 USD
Massimale:
248.46 USD (22.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.06% (248.46 USD)
Per equità:
2.26% (24.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|110
|US30
|56
|USTEC
|24
|USDCAD
|14
|NZDUSD
|14
|AUDUSD
|13
|GBPUSD
|12
|XAUUSD
|12
|BRENT
|12
|USDCHF
|9
|USDJPY
|4
|EURGBP
|4
|GBPCHF
|4
|EURCHF
|3
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|1
|AUDNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2
|US30
|-3
|USTEC
|11
|USDCAD
|-13
|NZDUSD
|-19
|AUDUSD
|-23
|GBPUSD
|-7
|XAUUSD
|0
|BRENT
|1
|USDCHF
|-12
|USDJPY
|4
|EURGBP
|-8
|GBPCHF
|0
|EURCHF
|-3
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|14
|GBPAUD
|-2
|EURAUD
|-8
|AUDNZD
|7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.1K
|US30
|64K
|USTEC
|144K
|USDCAD
|-1.8K
|NZDUSD
|-1.8K
|AUDUSD
|-2.3K
|GBPUSD
|-688
|XAUUSD
|571
|BRENT
|-5
|USDCHF
|-1K
|USDJPY
|544
|EURGBP
|-586
|GBPCHF
|-9
|EURCHF
|-274
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|2.2K
|GBPAUD
|-371
|EURAUD
|-1.3K
|AUDNZD
|1.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.03 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +108.90 USD
Massima perdita consecutiva: -114.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
As operações são feitas na modalidade swing trade.
Os ativos são estes:
EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.
Non ci sono recensioni
