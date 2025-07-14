シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Day Trade and Swing Trade
William Rafael Santos Reis

Day Trade and Swing Trade

William Rafael Santos Reis
レビュー0件
51週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -10%
Tickmill-Live09
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
366
利益トレード:
123 (33.60%)
損失トレード:
243 (66.39%)
ベストトレード:
50.03 USD
最悪のトレード:
-50.75 USD
総利益:
1 047.82 USD (2 424 625 pips)
総損失:
-1 143.06 USD (2 344 016 pips)
最大連続の勝ち:
8 (108.90 USD)
最大連続利益:
108.90 USD (8)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
97.24%
最大入金額:
2.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
214 (58.47%)
短いトレード:
152 (41.53%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.26 USD
平均利益:
8.52 USD
平均損失:
-4.70 USD
最大連続の負け:
17 (-114.79 USD)
最大連続損失:
-114.79 USD (17)
月間成長:
-2.64%
年間予想:
-32.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.59 USD
最大の:
256.15 USD (22.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.74% (256.15 USD)
エクイティによる:
2.26% (24.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 145
US30 68
USTEC 39
USDCAD 14
NZDUSD 14
AUDUSD 13
GBPUSD 12
XAUUSD 12
BRENT 12
USDCHF 9
USDJPY 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -33
US30 -19
USTEC 13
USDCAD -13
NZDUSD -19
AUDUSD -23
GBPUSD -7
XAUUSD 0
BRENT 1
USDCHF -12
USDJPY 4
EURGBP -8
GBPCHF 0
EURCHF -3
EURAUD 0
GBPJPY 8
EURJPY 14
GBPAUD -2
EURCAD -4
AUDNZD 7
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -165
US30 -84K
USTEC 171K
USDCAD -1.8K
NZDUSD -1.8K
AUDUSD -2.3K
GBPUSD -688
XAUUSD 571
BRENT -5
USDCHF -1K
USDJPY 544
EURGBP -586
GBPCHF -9
EURCHF -274
EURAUD 34
GBPJPY 1.2K
EURJPY 2.2K
GBPAUD -371
EURCAD -576
AUDNZD 1.2K
GBPCAD 293
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.03 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +108.90 USD
最大連続損失: -114.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 91
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.88 × 1344
ICMarketsSC-Live16
0.97 × 558
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 361
89 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

As operações são feitas na modalidade swing trade.


Os  ativos são estes:  


EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD  
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.


レビューなし
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.03% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Day Trade and Swing Trade
35 USD/月
-10%
0
0
USD
876
USD
51
0%
366
33%
97%
0.91
-0.26
USD
23%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください