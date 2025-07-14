- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
366
利益トレード:
123 (33.60%)
損失トレード:
243 (66.39%)
ベストトレード:
50.03 USD
最悪のトレード:
-50.75 USD
総利益:
1 047.82 USD (2 424 625 pips)
総損失:
-1 143.06 USD (2 344 016 pips)
最大連続の勝ち:
8 (108.90 USD)
最大連続利益:
108.90 USD (8)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
97.24%
最大入金額:
2.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
214 (58.47%)
短いトレード:
152 (41.53%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.26 USD
平均利益:
8.52 USD
平均損失:
-4.70 USD
最大連続の負け:
17 (-114.79 USD)
最大連続損失:
-114.79 USD (17)
月間成長:
-2.64%
年間予想:
-32.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.59 USD
最大の:
256.15 USD (22.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.74% (256.15 USD)
エクイティによる:
2.26% (24.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|145
|US30
|68
|USTEC
|39
|USDCAD
|14
|NZDUSD
|14
|AUDUSD
|13
|GBPUSD
|12
|XAUUSD
|12
|BRENT
|12
|USDCHF
|9
|USDJPY
|4
|EURGBP
|4
|GBPCHF
|4
|EURCHF
|3
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-33
|US30
|-19
|USTEC
|13
|USDCAD
|-13
|NZDUSD
|-19
|AUDUSD
|-23
|GBPUSD
|-7
|XAUUSD
|0
|BRENT
|1
|USDCHF
|-12
|USDJPY
|4
|EURGBP
|-8
|GBPCHF
|0
|EURCHF
|-3
|EURAUD
|0
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|14
|GBPAUD
|-2
|EURCAD
|-4
|AUDNZD
|7
|GBPCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-165
|US30
|-84K
|USTEC
|171K
|USDCAD
|-1.8K
|NZDUSD
|-1.8K
|AUDUSD
|-2.3K
|GBPUSD
|-688
|XAUUSD
|571
|BRENT
|-5
|USDCHF
|-1K
|USDJPY
|544
|EURGBP
|-586
|GBPCHF
|-9
|EURCHF
|-274
|EURAUD
|34
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|2.2K
|GBPAUD
|-371
|EURCAD
|-576
|AUDNZD
|1.2K
|GBPCAD
|293
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.03 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +108.90 USD
最大連続損失: -114.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 54
|
ICMarketsSC-Live02
|0.27 × 11
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.42 × 91
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.64 × 11
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
TickmillUK-Live03
|0.88 × 1344
|
ICMarketsSC-Live16
|0.97 × 558
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live24
|1.18 × 361
As operações são feitas na modalidade swing trade.
Os ativos são estes:
EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.
