Señales / MetaTrader 4 / Day Trade and Swing Trade
William Rafael Santos Reis

Day Trade and Swing Trade

William Rafael Santos Reis
0 comentarios
51 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -10%
Tickmill-Live09
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
366
Transacciones Rentables:
123 (33.60%)
Transacciones Irrentables:
243 (66.39%)
Mejor transacción:
50.03 USD
Peor transacción:
-50.75 USD
Beneficio Bruto:
1 047.82 USD (2 424 625 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 143.06 USD (2 344 016 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (108.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
108.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
97.24%
Carga máxima del depósito:
2.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
214 (58.47%)
Transacciones Cortas:
152 (41.53%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.26 USD
Beneficio medio:
8.52 USD
Pérdidas medias:
-4.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-114.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-114.79 USD (17)
Crecimiento al mes:
-2.64%
Pronóstico anual:
-32.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
100.59 USD
Máxima:
256.15 USD (22.72%)
Reducción relativa:
De balance:
22.74% (256.15 USD)
De fondos:
2.26% (24.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 145
US30 68
USTEC 39
USDCAD 14
NZDUSD 14
AUDUSD 13
GBPUSD 12
XAUUSD 12
BRENT 12
USDCHF 9
USDJPY 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -33
US30 -19
USTEC 13
USDCAD -13
NZDUSD -19
AUDUSD -23
GBPUSD -7
XAUUSD 0
BRENT 1
USDCHF -12
USDJPY 4
EURGBP -8
GBPCHF 0
EURCHF -3
EURAUD 0
GBPJPY 8
EURJPY 14
GBPAUD -2
EURCAD -4
AUDNZD 7
GBPCAD 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -165
US30 -84K
USTEC 171K
USDCAD -1.8K
NZDUSD -1.8K
AUDUSD -2.3K
GBPUSD -688
XAUUSD 571
BRENT -5
USDCHF -1K
USDJPY 544
EURGBP -586
GBPCHF -9
EURCHF -274
EURAUD 34
GBPJPY 1.2K
EURJPY 2.2K
GBPAUD -371
EURCAD -576
AUDNZD 1.2K
GBPCAD 293
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.03 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +108.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -114.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live09" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 91
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.88 × 1344
ICMarketsSC-Live16
0.97 × 558
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 361
otros 89...
As operações são feitas na modalidade swing trade.


Os  ativos são estes:  


EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD  
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.


No hay comentarios
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.03% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
