William Rafael Santos Reis

Day Trade and Swing Trade

William Rafael Santos Reis
0 avis
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 -5%
Tickmill-Live09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
299
Bénéfice trades:
99 (33.11%)
Perte trades:
200 (66.89%)
Meilleure transaction:
50.03 USD
Pire transaction:
-50.75 USD
Bénéfice brut:
959.91 USD (2 017 158 pips)
Perte brute:
-1 012.09 USD (1 810 397 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (108.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
108.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.32%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
174 (58.19%)
Courts trades:
125 (41.81%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.17 USD
Bénéfice moyen:
9.70 USD
Perte moyenne:
-5.06 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-114.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.79 USD (17)
Croissance mensuelle:
-0.00%
Prévision annuelle:
-0.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.90 USD
Maximal:
248.46 USD (22.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.06% (248.46 USD)
Par fonds propres:
2.26% (24.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 110
US30 56
USTEC 24
USDCAD 14
NZDUSD 14
AUDUSD 13
GBPUSD 12
XAUUSD 12
BRENT 12
USDCHF 9
USDJPY 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
EURCHF 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURAUD 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2
US30 -3
USTEC 11
USDCAD -13
NZDUSD -19
AUDUSD -23
GBPUSD -7
XAUUSD 0
BRENT 1
USDCHF -12
USDJPY 4
EURGBP -8
GBPCHF 0
EURCHF -3
GBPJPY 8
EURJPY 14
GBPAUD -2
EURAUD -8
AUDNZD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.1K
US30 64K
USTEC 144K
USDCAD -1.8K
NZDUSD -1.8K
AUDUSD -2.3K
GBPUSD -688
XAUUSD 571
BRENT -5
USDCHF -1K
USDJPY 544
EURGBP -586
GBPCHF -9
EURCHF -274
GBPJPY 1.2K
EURJPY 2.2K
GBPAUD -371
EURAUD -1.3K
AUDNZD 1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.03 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +108.90 USD
Perte consécutive maximale: -114.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
TopFXSC-Live Server
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Real 9
0.50 × 76
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.89 × 1295
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 360
86 plus...
As operações são feitas na modalidade swing trade.


Os  ativos são estes:  


EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD  
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.


Aucun avis
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.03% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
