СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Day Trade and Swing Trade
William Rafael Santos Reis

Day Trade and Swing Trade

William Rafael Santos Reis
0 отзывов
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2024 -10%
Tickmill-Live09
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
366
Прибыльных трейдов:
123 (33.60%)
Убыточных трейдов:
243 (66.39%)
Лучший трейд:
50.03 USD
Худший трейд:
-50.75 USD
Общая прибыль:
1 047.82 USD (2 424 625 pips)
Общий убыток:
-1 143.06 USD (2 344 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (108.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.90 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
97.24%
Макс. загрузка депозита:
2.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
214 (58.47%)
Коротких трейдов:
152 (41.53%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.26 USD
Средняя прибыль:
8.52 USD
Средний убыток:
-4.70 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-114.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.79 USD (17)
Прирост в месяц:
-2.64%
Годовой прогноз:
-32.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.59 USD
Максимальная:
256.15 USD (22.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.74% (256.15 USD)
По эквити:
2.26% (24.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 145
US30 68
USTEC 39
USDCAD 14
NZDUSD 14
AUDUSD 13
GBPUSD 12
XAUUSD 12
BRENT 12
USDCHF 9
USDJPY 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -33
US30 -19
USTEC 13
USDCAD -13
NZDUSD -19
AUDUSD -23
GBPUSD -7
XAUUSD 0
BRENT 1
USDCHF -12
USDJPY 4
EURGBP -8
GBPCHF 0
EURCHF -3
EURAUD 0
GBPJPY 8
EURJPY 14
GBPAUD -2
EURCAD -4
AUDNZD 7
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -165
US30 -84K
USTEC 171K
USDCAD -1.8K
NZDUSD -1.8K
AUDUSD -2.3K
GBPUSD -688
XAUUSD 571
BRENT -5
USDCHF -1K
USDJPY 544
EURGBP -586
GBPCHF -9
EURCHF -274
EURAUD 34
GBPJPY 1.2K
EURJPY 2.2K
GBPAUD -371
EURCAD -576
AUDNZD 1.2K
GBPCAD 293
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.03 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +108.90 USD
Макс. убыток в серии: -114.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 91
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.88 × 1344
ICMarketsSC-Live16
0.97 × 558
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 360
еще 89...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

As operações são feitas na modalidade swing trade.


Os  ativos são estes:  


EURUSD, US30, USTEC, BRENT e XAUSD  
As operações por ser na modalidade de Swing Trade podem durar de 7 a 14 dias ou mais.


Нет отзывов
2025.08.07 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.03% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Day Trade and Swing Trade
35 USD в месяц
-10%
0
0
USD
876
USD
51
0%
366
33%
97%
0.91
-0.26
USD
23%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.