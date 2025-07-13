- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 529
Gewinntrades:
3 366 (74.32%)
Verlusttrades:
1 163 (25.68%)
Bester Trade:
8 935.50 RUB
Schlechtester Trade:
-3 867.17 RUB
Bruttoprofit:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
Bruttoverlust:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (2 349.92 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26 922.20 RUB (17)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
93.96%
Max deposit load:
107.41%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
13.73
Long-Positionen:
2 086 (46.06%)
Short-Positionen:
2 443 (53.94%)
Profit-Faktor:
2.26
Mathematische Gewinnerwartung:
61.84 RUB
Durchschnittlicher Profit:
149.29 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-191.26 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-3 166.80 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20 395.48 RUB (9)
Wachstum pro Monat :
7.27%
Jahresprognose:
88.22%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
20 395.48 RUB (8.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.62% (20 395.48 RUB)
Kapital:
30.76% (222 383.24 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|4529
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|-78K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8 935.50 RUB
Schlechtester Trade: -3 867 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 349.92 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 166.80 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
65%
0
0
USD
USD
701K
RUB
RUB
26
96%
4 529
74%
94%
2.25
61.84
RUB
RUB
31%
1:40