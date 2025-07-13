SignaleKategorien
Leksei Shekhovtsov

Hermes

Leksei Shekhovtsov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 65%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 529
Gewinntrades:
3 366 (74.32%)
Verlusttrades:
1 163 (25.68%)
Bester Trade:
8 935.50 RUB
Schlechtester Trade:
-3 867.17 RUB
Bruttoprofit:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
Bruttoverlust:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (2 349.92 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26 922.20 RUB (17)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
93.96%
Max deposit load:
107.41%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
13.73
Long-Positionen:
2 086 (46.06%)
Short-Positionen:
2 443 (53.94%)
Profit-Faktor:
2.26
Mathematische Gewinnerwartung:
61.84 RUB
Durchschnittlicher Profit:
149.29 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-191.26 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-3 166.80 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20 395.48 RUB (9)
Wachstum pro Monat :
7.27%
Jahresprognose:
88.22%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
20 395.48 RUB (8.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.62% (20 395.48 RUB)
Kapital:
30.76% (222 383.24 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 4529
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd -78K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8 935.50 RUB
Schlechtester Trade: -3 867 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 349.92 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 166.80 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!

Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!  

📈 Ключевые преимущества: 
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"  
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра  
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD

🛡️ Управление рисками: 
— Чёткие правила входа и выхода  
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки  

📊 Подключайтесь и получайте:  
• Мгновенные копии всех сделок  
• Регулярные отчёты и аналитику  
• Поддержку и ответы на вопросы  

💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".  

👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**  
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.

Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot


Keine Bewertungen
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
