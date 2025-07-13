- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 025
Kârla kapanan işlemler:
1 529 (75.50%)
Zararla kapanan işlemler:
496 (24.49%)
En iyi işlem:
1 472.07 RUB
En kötü işlem:
-1 219.19 RUB
Brüt kâr:
159 833.12 RUB (56 500 pips)
Brüt zarar:
-74 385.08 RUB (79 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (4 742.47 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
10 558.97 RUB (15)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
91.96%
Maks. mevduat yükü:
107.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
26.10
Alış işlemleri:
921 (45.48%)
Satış işlemleri:
1 104 (54.52%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
42.20 RUB
Ortalama kâr:
104.53 RUB
Ortalama zarar:
-149.97 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 273.76 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-3 273.76 RUB (6)
Aylık büyüme:
12.82%
Yıllık tahmin:
155.50%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
3 273.76 RUB (2.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.02% (2 130.06 RUB)
Varlığa göre:
30.76% (222 383.24 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|2025
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|-23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 472.07 RUB
En kötü işlem: -1 219 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4 742.47 RUB
Maksimum ardışık zarar: -3 273.76 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
735K
RUB
RUB
14
97%
2 025
75%
92%
2.14
42.20
RUB
RUB
31%
1:40