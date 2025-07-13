SinyallerBölümler
Leksei Shekhovtsov

Hermes

Leksei Shekhovtsov
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 025
Kârla kapanan işlemler:
1 529 (75.50%)
Zararla kapanan işlemler:
496 (24.49%)
En iyi işlem:
1 472.07 RUB
En kötü işlem:
-1 219.19 RUB
Brüt kâr:
159 833.12 RUB (56 500 pips)
Brüt zarar:
-74 385.08 RUB (79 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (4 742.47 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
10 558.97 RUB (15)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
91.96%
Maks. mevduat yükü:
107.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
26.10
Alış işlemleri:
921 (45.48%)
Satış işlemleri:
1 104 (54.52%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
42.20 RUB
Ortalama kâr:
104.53 RUB
Ortalama zarar:
-149.97 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 273.76 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-3 273.76 RUB (6)
Aylık büyüme:
12.82%
Yıllık tahmin:
155.50%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
3 273.76 RUB (2.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.02% (2 130.06 RUB)
Varlığa göre:
30.76% (222 383.24 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 2025
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 472.07 RUB
En kötü işlem: -1 219 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4 742.47 RUB
Maksimum ardışık zarar: -3 273.76 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!

Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!  

📈 Ключевые преимущества: 
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"  
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра  
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD

🛡️ Управление рисками: 
— Чёткие правила входа и выхода  
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки  

📊 Подключайтесь и получайте:  
• Мгновенные копии всех сделок  
• Регулярные отчёты и аналитику  
• Поддержку и ответы на вопросы  

💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".  

👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**  
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.

Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot


İnceleme yok
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hermes
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
735K
RUB
14
97%
2 025
75%
92%
2.14
42.20
RUB
31%
1:40
Kopyala

