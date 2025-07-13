- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 529
盈利交易:
3 366 (74.32%)
亏损交易:
1 163 (25.68%)
最好交易:
8 935.50 RUB
最差交易:
-3 867.17 RUB
毛利:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
毛利亏损:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
最大连续赢利:
55 (2 349.92 RUB)
最大连续盈利:
26 922.20 RUB (17)
夏普比率:
0.20
交易活动:
93.96%
最大入金加载:
107.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
95
平均持有时间:
12 小时
采收率:
13.73
长期交易:
2 086 (46.06%)
短期交易:
2 443 (53.94%)
利润因子:
2.26
预期回报:
61.84 RUB
平均利润:
149.29 RUB
平均损失:
-191.26 RUB
最大连续失误:
10 (-3 166.80 RUB)
最大连续亏损:
-20 395.48 RUB (9)
每月增长:
9.07%
年度预测:
110.01%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
20 395.48 RUB (8.08%)
相对跌幅:
结余:
2.62% (20 395.48 RUB)
净值:
30.76% (222 383.24 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|4529
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|-78K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 935.50 RUB
最差交易: -3 867 RUB
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +2 349.92 RUB
最大连续亏损: -3 166.80 RUB
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
没有评论
