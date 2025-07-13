信号部分
Leksei Shekhovtsov

Hermes

Leksei Shekhovtsov
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 65%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 529
盈利交易:
3 366 (74.32%)
亏损交易:
1 163 (25.68%)
最好交易:
8 935.50 RUB
最差交易:
-3 867.17 RUB
毛利:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
毛利亏损:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
最大连续赢利:
55 (2 349.92 RUB)
最大连续盈利:
26 922.20 RUB (17)
夏普比率:
0.20
交易活动:
93.96%
最大入金加载:
107.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
95
平均持有时间:
12 小时
采收率:
13.73
长期交易:
2 086 (46.06%)
短期交易:
2 443 (53.94%)
利润因子:
2.26
预期回报:
61.84 RUB
平均利润:
149.29 RUB
平均损失:
-191.26 RUB
最大连续失误:
10 (-3 166.80 RUB)
最大连续亏损:
-20 395.48 RUB (9)
每月增长:
9.07%
年度预测:
110.01%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
20 395.48 RUB (8.08%)
相对跌幅:
结余:
2.62% (20 395.48 RUB)
净值:
30.76% (222 383.24 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 4529
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd -78K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8 935.50 RUB
最差交易: -3 867 RUB
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +2 349.92 RUB
最大连续亏损: -3 166.80 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!

Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!  

📈 Ключевые преимущества: 
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"  
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра  
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD

🛡️ Управление рисками: 
— Чёткие правила входа и выхода  
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки  

📊 Подключайтесь и получайте:  
• Мгновенные копии всех сделок  
• Регулярные отчёты и аналитику  
• Поддержку и ответы на вопросы  

💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".  

👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**  
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.

Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot


没有评论
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
