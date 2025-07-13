SignalsSections
Leksei Shekhovtsov

Hermes

Leksei Shekhovtsov
0 reviews
Reliability
26 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 65%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 529
Profit Trades:
3 366 (74.32%)
Loss Trades:
1 163 (25.68%)
Best trade:
8 935.50 RUB
Worst trade:
-3 867.17 RUB
Gross Profit:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
Gross Loss:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
Maximum consecutive wins:
55 (2 349.92 RUB)
Maximal consecutive profit:
26 922.20 RUB (17)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
93.96%
Max deposit load:
107.41%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
92
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
13.73
Long Trades:
2 086 (46.06%)
Short Trades:
2 443 (53.94%)
Profit Factor:
2.26
Expected Payoff:
61.84 RUB
Average Profit:
149.29 RUB
Average Loss:
-191.26 RUB
Maximum consecutive losses:
10 (-3 166.80 RUB)
Maximal consecutive loss:
-20 395.48 RUB (9)
Monthly growth:
9.48%
Annual Forecast:
115.08%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 RUB
Maximal:
20 395.48 RUB (8.08%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.62% (20 395.48 RUB)
By Equity:
30.76% (222 383.24 RUB)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSDrfd 4529
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd -78K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +8 935.50 RUB
Worst trade: -3 867 RUB
Maximum consecutive wins: 17
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +2 349.92 RUB
Maximal consecutive loss: -3 166.80 RUB

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!

Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!  

📈 Ключевые преимущества: 
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"  
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра  
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD

🛡️ Управление рисками: 
— Чёткие правила входа и выхода  
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки  

📊 Подключайтесь и получайте:  
• Мгновенные копии всех сделок  
• Регулярные отчёты и аналитику  
• Поддержку и ответы на вопросы  

💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".  

👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**  
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.

Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot


No reviews
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
