Trades:
4 529
Profit Trades:
3 366 (74.32%)
Loss Trades:
1 163 (25.68%)
Best trade:
8 935.50 RUB
Worst trade:
-3 867.17 RUB
Gross Profit:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
Gross Loss:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
Maximum consecutive wins:
55 (2 349.92 RUB)
Maximal consecutive profit:
26 922.20 RUB (17)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
93.96%
Max deposit load:
107.41%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
92
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
13.73
Long Trades:
2 086 (46.06%)
Short Trades:
2 443 (53.94%)
Profit Factor:
2.26
Expected Payoff:
61.84 RUB
Average Profit:
149.29 RUB
Average Loss:
-191.26 RUB
Maximum consecutive losses:
10 (-3 166.80 RUB)
Maximal consecutive loss:
-20 395.48 RUB (9)
Monthly growth:
9.48%
Annual Forecast:
115.08%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 RUB
Maximal:
20 395.48 RUB (8.08%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.62% (20 395.48 RUB)
By Equity:
30.76% (222 383.24 RUB)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|4529
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|-78K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best trade: +8 935.50 RUB
Worst trade: -3 867 RUB
Maximum consecutive wins: 17
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +2 349.92 RUB
Maximal consecutive loss: -3 166.80 RUB
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
30 USD per month
65%
0
0
USD
USD
751K
RUB
RUB
26
96%
4 529
74%
94%
2.25
61.84
RUB
RUB
31%
1:40