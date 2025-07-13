- 자본
- 축소
트레이드:
4 799
이익 거래:
3 542 (73.80%)
손실 거래:
1 257 (26.19%)
최고의 거래:
8 935.50 RUB
최악의 거래:
-3 867.17 RUB
총 수익:
539 162.99 RUB (132 663 pips)
총 손실:
-245 999.80 RUB (225 070 pips)
연속 최대 이익:
55 (2 349.92 RUB)
연속 최대 이익:
26 922.20 RUB (17)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
92.84%
최대 입금량:
107.41%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
247
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
14.37
롱(주식매수):
2 218 (46.22%)
숏(주식차입매도):
2 581 (53.78%)
수익 요인:
2.19
기대수익:
61.09 RUB
평균 이익:
152.22 RUB
평균 손실:
-195.70 RUB
연속 최대 손실:
10 (-3 166.80 RUB)
연속 최대 손실:
-20 395.48 RUB (9)
월별 성장률:
6.47%
연간 예측:
78.55%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 RUB
최대한의:
20 395.48 RUB (8.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.62% (20 395.48 RUB)
자본금별:
30.76% (222 383.24 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|4799
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|-92K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8 935.50 RUB
최악의 거래: -3 867 RUB
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +2 349.92 RUB
연속 최대 손실: -3 166.80 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
69%
0
0
USD
USD
714K
RUB
RUB
28
96%
4 799
73%
93%
2.19
61.09
RUB
RUB
31%
1:40