- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 529
Прибыльных трейдов:
3 366 (74.32%)
Убыточных трейдов:
1 163 (25.68%)
Лучший трейд:
8 935.50 RUB
Худший трейд:
-3 867.17 RUB
Общая прибыль:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
Общий убыток:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (2 349.92 RUB)
Макс. прибыль в серии:
26 922.20 RUB (17)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
93.96%
Макс. загрузка депозита:
107.41%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
13.73
Длинных трейдов:
2 086 (46.06%)
Коротких трейдов:
2 443 (53.94%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
61.84 RUB
Средняя прибыль:
149.29 RUB
Средний убыток:
-191.26 RUB
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 166.80 RUB)
Макс. убыток в серии:
-20 395.48 RUB (9)
Прирост в месяц:
9.07%
Годовой прогноз:
110.01%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
20 395.48 RUB (8.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.62% (20 395.48 RUB)
По эквити:
30.76% (222 383.24 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|4529
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|-78K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 935.50 RUB
Худший трейд: -3 867 RUB
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +2 349.92 RUB
Макс. убыток в серии: -3 166.80 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
Нет отзывов
