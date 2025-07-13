СигналыРазделы
Hermes

Leksei Shekhovtsov
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 65%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 529
Прибыльных трейдов:
3 366 (74.32%)
Убыточных трейдов:
1 163 (25.68%)
Лучший трейд:
8 935.50 RUB
Худший трейд:
-3 867.17 RUB
Общая прибыль:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
Общий убыток:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (2 349.92 RUB)
Макс. прибыль в серии:
26 922.20 RUB (17)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
93.96%
Макс. загрузка депозита:
107.41%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
13.73
Длинных трейдов:
2 086 (46.06%)
Коротких трейдов:
2 443 (53.94%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
61.84 RUB
Средняя прибыль:
149.29 RUB
Средний убыток:
-191.26 RUB
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 166.80 RUB)
Макс. убыток в серии:
-20 395.48 RUB (9)
Прирост в месяц:
9.07%
Годовой прогноз:
110.01%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
20 395.48 RUB (8.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.62% (20 395.48 RUB)
По эквити:
30.76% (222 383.24 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 4529
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd -78K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 935.50 RUB
Худший трейд: -3 867 RUB
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +2 349.92 RUB
Макс. убыток в серии: -3 166.80 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!

Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!  

📈 Ключевые преимущества: 
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"  
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра  
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD

🛡️ Управление рисками: 
— Чёткие правила входа и выхода  
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки  

📊 Подключайтесь и получайте:  
• Мгновенные копии всех сделок  
• Регулярные отчёты и аналитику  
• Поддержку и ответы на вопросы  

💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".  

👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**  
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.

Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot


Нет отзывов
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
