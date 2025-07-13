- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 529
利益トレード:
3 366 (74.32%)
損失トレード:
1 163 (25.68%)
ベストトレード:
8 935.50 RUB
最悪のトレード:
-3 867.17 RUB
総利益:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
総損失:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
最大連続の勝ち:
55 (2 349.92 RUB)
最大連続利益:
26 922.20 RUB (17)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
93.96%
最大入金額:
107.41%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
13.73
長いトレード:
2 086 (46.06%)
短いトレード:
2 443 (53.94%)
プロフィットファクター:
2.26
期待されたペイオフ:
61.84 RUB
平均利益:
149.29 RUB
平均損失:
-191.26 RUB
最大連続の負け:
10 (-3 166.80 RUB)
最大連続損失:
-20 395.48 RUB (9)
月間成長:
7.27%
年間予想:
88.22%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
20 395.48 RUB (8.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.62% (20 395.48 RUB)
エクイティによる:
30.76% (222 383.24 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|4529
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|-78K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8 935.50 RUB
最悪のトレード: -3 867 RUB
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +2 349.92 RUB
最大連続損失: -3 166.80 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
65%
0
0
USD
USD
701K
RUB
RUB
26
96%
4 529
74%
94%
2.25
61.84
RUB
RUB
31%
1:40