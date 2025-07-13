シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hermes
Leksei Shekhovtsov

Hermes

Leksei Shekhovtsov
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 65%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 529
利益トレード:
3 366 (74.32%)
損失トレード:
1 163 (25.68%)
ベストトレード:
8 935.50 RUB
最悪のトレード:
-3 867.17 RUB
総利益:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
総損失:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
最大連続の勝ち:
55 (2 349.92 RUB)
最大連続利益:
26 922.20 RUB (17)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
93.96%
最大入金額:
107.41%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
13.73
長いトレード:
2 086 (46.06%)
短いトレード:
2 443 (53.94%)
プロフィットファクター:
2.26
期待されたペイオフ:
61.84 RUB
平均利益:
149.29 RUB
平均損失:
-191.26 RUB
最大連続の負け:
10 (-3 166.80 RUB)
最大連続損失:
-20 395.48 RUB (9)
月間成長:
7.27%
年間予想:
88.22%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
20 395.48 RUB (8.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.62% (20 395.48 RUB)
エクイティによる:
30.76% (222 383.24 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 4529
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd -78K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8 935.50 RUB
最悪のトレード: -3 867 RUB
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +2 349.92 RUB
最大連続損失: -3 166.80 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!

Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!  

📈 Ключевые преимущества: 
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"  
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра  
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD

🛡️ Управление рисками: 
— Чёткие правила входа и выхода  
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки  

📊 Подключайтесь и получайте:  
• Мгновенные копии всех сделок  
• Регулярные отчёты и аналитику  
• Поддержку и ответы на вопросы  

💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".  

👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**  
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.

Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot


レビューなし
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください