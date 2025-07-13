SegnaliSezioni
Leksei Shekhovtsov

Hermes

Leksei Shekhovtsov
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 025
Profit Trade:
1 529 (75.50%)
Loss Trade:
496 (24.49%)
Best Trade:
1 472.07 RUB
Worst Trade:
-1 219.19 RUB
Profitto lordo:
159 833.12 RUB (56 500 pips)
Perdita lorda:
-74 385.08 RUB (79 095 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (4 742.47 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
10 558.97 RUB (15)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
91.96%
Massimo carico di deposito:
107.41%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
26.10
Long Trade:
921 (45.48%)
Short Trade:
1 104 (54.52%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
42.20 RUB
Profitto medio:
104.53 RUB
Perdita media:
-149.97 RUB
Massime perdite consecutive:
6 (-3 273.76 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 273.76 RUB (6)
Crescita mensile:
12.82%
Previsione annuale:
155.50%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
3 273.76 RUB (2.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.02% (2 130.06 RUB)
Per equità:
30.76% (222 383.24 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 2025
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd -23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 472.07 RUB
Worst Trade: -1 219 RUB
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 742.47 RUB
Massima perdita consecutiva: -3 273.76 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!

Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!  

📈 Ключевые преимущества: 
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"  
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра  
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD

🛡️ Управление рисками: 
— Чёткие правила входа и выхода  
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки  

📊 Подключайтесь и получайте:  
• Мгновенные копии всех сделок  
• Регулярные отчёты и аналитику  
• Поддержку и ответы на вопросы  

💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".  

👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**  
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.

Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot


Non ci sono recensioni
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
