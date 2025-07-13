- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 025
Profit Trade:
1 529 (75.50%)
Loss Trade:
496 (24.49%)
Best Trade:
1 472.07 RUB
Worst Trade:
-1 219.19 RUB
Profitto lordo:
159 833.12 RUB (56 500 pips)
Perdita lorda:
-74 385.08 RUB (79 095 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (4 742.47 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
10 558.97 RUB (15)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
91.96%
Massimo carico di deposito:
107.41%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
26.10
Long Trade:
921 (45.48%)
Short Trade:
1 104 (54.52%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
42.20 RUB
Profitto medio:
104.53 RUB
Perdita media:
-149.97 RUB
Massime perdite consecutive:
6 (-3 273.76 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 273.76 RUB (6)
Crescita mensile:
12.82%
Previsione annuale:
155.50%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
3 273.76 RUB (2.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.02% (2 130.06 RUB)
Per equità:
30.76% (222 383.24 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|2025
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|-23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 472.07 RUB
Worst Trade: -1 219 RUB
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 742.47 RUB
Massima perdita consecutiva: -3 273.76 RUB
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
