Leksei Shekhovtsov

Hermes

Leksei Shekhovtsov
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 65%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 529
Transacciones Rentables:
3 366 (74.32%)
Transacciones Irrentables:
1 163 (25.68%)
Mejor transacción:
8 935.50 RUB
Peor transacción:
-3 867.17 RUB
Beneficio Bruto:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
Pérdidas Brutas:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (2 349.92 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
26 922.20 RUB (17)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
93.96%
Carga máxima del depósito:
107.41%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
91
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
13.73
Transacciones Largas:
2 086 (46.06%)
Transacciones Cortas:
2 443 (53.94%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
61.84 RUB
Beneficio medio:
149.29 RUB
Pérdidas medias:
-191.26 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-3 166.80 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20 395.48 RUB (9)
Crecimiento al mes:
9.07%
Pronóstico anual:
110.01%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
20 395.48 RUB (8.08%)
Reducción relativa:
De balance:
2.62% (20 395.48 RUB)
De fondos:
30.76% (222 383.24 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 4529
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd -78K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8 935.50 RUB
Peor transacción: -3 867 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +2 349.92 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -3 166.80 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!

Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!  

📈 Ключевые преимущества: 
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"  
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра  
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD

🛡️ Управление рисками: 
— Чёткие правила входа и выхода  
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки  

📊 Подключайтесь и получайте:  
• Мгновенные копии всех сделок  
• Регулярные отчёты и аналитику  
• Поддержку и ответы на вопросы  

💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".  

👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**  
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.

Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot


No hay comentarios
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
