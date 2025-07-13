- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
4 529
Transacciones Rentables:
3 366 (74.32%)
Transacciones Irrentables:
1 163 (25.68%)
Mejor transacción:
8 935.50 RUB
Peor transacción:
-3 867.17 RUB
Beneficio Bruto:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
Pérdidas Brutas:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (2 349.92 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
26 922.20 RUB (17)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
93.96%
Carga máxima del depósito:
107.41%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
91
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
13.73
Transacciones Largas:
2 086 (46.06%)
Transacciones Cortas:
2 443 (53.94%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
61.84 RUB
Beneficio medio:
149.29 RUB
Pérdidas medias:
-191.26 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-3 166.80 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20 395.48 RUB (9)
Crecimiento al mes:
9.07%
Pronóstico anual:
110.01%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
20 395.48 RUB (8.08%)
Reducción relativa:
De balance:
2.62% (20 395.48 RUB)
De fondos:
30.76% (222 383.24 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|4529
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDrfd
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDrfd
|-78K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8 935.50 RUB
Peor transacción: -3 867 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +2 349.92 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -3 166.80 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
