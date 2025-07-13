- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 015
Bénéfice trades:
1 521 (75.48%)
Perte trades:
494 (24.52%)
Meilleure transaction:
1 472.07 RUB
Pire transaction:
-1 219.19 RUB
Bénéfice brut:
157 254.17 RUB (56 061 pips)
Perte brute:
-72 296.48 RUB (76 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (4 742.47 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
10 558.97 RUB (15)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
91.96%
Charge de dépôt maximale:
107.41%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
176
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
25.95
Longs trades:
911 (45.21%)
Courts trades:
1 104 (54.79%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
42.16 RUB
Bénéfice moyen:
103.39 RUB
Perte moyenne:
-146.35 RUB
Pertes consécutives maximales:
6 (-3 273.76 RUB)
Perte consécutive maximale:
-3 273.76 RUB (6)
Croissance mensuelle:
12.92%
Prévision annuelle:
156.77%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 RUB
Maximal:
3 273.76 RUB (2.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.02% (2 130.06 RUB)
Par fonds propres:
30.76% (222 383.24 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|2015
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|-21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 472.07 RUB
Pire transaction: -1 219 RUB
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +4 742.47 RUB
Perte consécutive maximale: -3 273.76 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
28%
0
0
USD
USD
735K
RUB
RUB
14
97%
2 015
75%
92%
2.17
42.16
RUB
RUB
31%
1:40