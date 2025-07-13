- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 529
Negociações com lucro:
3 366 (74.32%)
Negociações com perda:
1 163 (25.68%)
Melhor negociação:
8 935.50 RUB
Pior negociação:
-3 867.17 RUB
Lucro bruto:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
Perda bruta:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (2 349.92 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
26 922.20 RUB (17)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
93.96%
Depósito máximo carregado:
107.41%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
13.73
Negociações longas:
2 086 (46.06%)
Negociações curtas:
2 443 (53.94%)
Fator de lucro:
2.26
Valor esperado:
61.84 RUB
Lucro médio:
149.29 RUB
Perda média:
-191.26 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 166.80 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-20 395.48 RUB (9)
Crescimento mensal:
9.07%
Previsão anual:
110.01%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
20 395.48 RUB (8.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.62% (20 395.48 RUB)
Pelo Capital Líquido:
30.76% (222 383.24 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|4529
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|-78K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8 935.50 RUB
Pior negociação: -3 867 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +2 349.92 RUB
Máxima perda consecutiva: -3 166.80 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!
Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!
📈 Ключевые преимущества:
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD
🛡️ Управление рисками:
— Чёткие правила входа и выхода
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки
📊 Подключайтесь и получайте:
• Мгновенные копии всех сделок
• Регулярные отчёты и аналитику
• Поддержку и ответы на вопросы
💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".
👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.
Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot
