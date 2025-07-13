SinaisSeções
Leksei Shekhovtsov

Hermes

Leksei Shekhovtsov
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 65%
AlfaForexRU-Real
1:40
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 529
Negociações com lucro:
3 366 (74.32%)
Negociações com perda:
1 163 (25.68%)
Melhor negociação:
8 935.50 RUB
Pior negociação:
-3 867.17 RUB
Lucro bruto:
502 495.52 RUB (123 288 pips)
Perda bruta:
-222 437.15 RUB (201 187 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (2 349.92 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
26 922.20 RUB (17)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
93.96%
Depósito máximo carregado:
107.41%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
13.73
Negociações longas:
2 086 (46.06%)
Negociações curtas:
2 443 (53.94%)
Fator de lucro:
2.26
Valor esperado:
61.84 RUB
Lucro médio:
149.29 RUB
Perda média:
-191.26 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 166.80 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-20 395.48 RUB (9)
Crescimento mensal:
9.07%
Previsão anual:
110.01%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
20 395.48 RUB (8.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.62% (20 395.48 RUB)
Pelo Capital Líquido:
30.76% (222 383.24 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 4529
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd -78K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8 935.50 RUB
Pior negociação: -3 867 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +2 349.92 RUB
Máxima perda consecutiva: -3 166.80 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

🚀 Высокодоходный торговый сигнал MQL5 – стабильность, прозрачность, результат!

Добро пожаловать в мой проверенный торговый сигнал, ориентированный на стабильный рост депозита с умеренным уровнем риска!  

📈 Ключевые преимущества: 
✅ Прогнозируемая среднегодовая доходность: 60%+
✅ Низкая просадка — менее 3%
✅ Торговля на реальном счёте с 2025 года — никаких "демо-чудес"  
✅ Прозрачная статистика в MQL5 — все сделки открыты для просмотра  
✅ Используются проверенные стратегии: скальпинг / алгоритмический подход
✅ Работаю с EURUSD

🛡️ Управление рисками: 
— Чёткие правила входа и выхода  
— Автоматический стоп-аут при превышении допустимой просадки  

📊 Подключайтесь и получайте:  
• Мгновенные копии всех сделок  
• Регулярные отчёты и аналитику  
• Поддержку и ответы на вопросы  

💡 Подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, честность и долгосрочный результат, а не "разогнать депозит за неделю".  

👉 **Подписаться сейчас и начать зарабатывать вместе!**  
Проверьте мою статистику в MQL5 — цифры говорят сами за себя.

Канал телеграмма со сделками в реальном времени: https://t.me/UniqAngieBot


Sem comentários
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
