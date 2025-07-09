SignaleKategorien
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
66 Wochen
0 / 0 USD
Für 1100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 620%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
873
Gewinntrades:
436 (49.94%)
Verlusttrades:
437 (50.06%)
Bester Trade:
32 942.00 USD
Schlechtester Trade:
-19 468.40 USD
Bruttoprofit:
919 873.34 USD (3 054 709 pips)
Bruttoverlust:
-609 719.45 USD (4 845 304 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (23 806.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
88 670.00 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
97.23%
Max deposit load:
4.09%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
4.58
Long-Positionen:
442 (50.63%)
Short-Positionen:
431 (49.37%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
355.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
2 109.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 395.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-17 747.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47 560.84 USD (8)
Wachstum pro Monat :
8.85%
Jahresprognose:
107.35%
Algo-Trading:
9%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15 102.17 USD
Maximaler:
67 724.80 USD (39.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.33% (27 789.50 USD)
Kapital:
11.48% (36 553.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.ecn 439
XAUUSD 308
US30c 39
WTIUSD 36
BTCUSDT 21
GBPJPY.ecn 15
XAGUSD.ecn 9
GBPUSD.ecn 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 231K
XAUUSD 51K
US30c 2.3K
WTIUSD 6.8K
BTCUSDT 6.5K
GBPJPY.ecn 4K
XAGUSD.ecn 9.2K
GBPUSD.ecn -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 88K
XAUUSD 14K
US30c 23K
WTIUSD -1.8K
BTCUSDT -1.9M
GBPJPY.ecn 3.7K
XAGUSD.ecn 910
GBPUSD.ecn -158
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +32 942.00 USD
Schlechtester Trade: -19 468 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23 806.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17 747.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
3.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.

No indicators,

no price action,

no classic patterns,

no Elliott, etc.

Gold, silver, and oil.

All my trades have profits and losses.

I don't exit until the trade reaches the target.

I enter where I can exit with a profit.

Keine Bewertungen
2025.08.19 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.7% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
