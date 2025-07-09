- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
873
Gewinntrades:
436 (49.94%)
Verlusttrades:
437 (50.06%)
Bester Trade:
32 942.00 USD
Schlechtester Trade:
-19 468.40 USD
Bruttoprofit:
919 873.34 USD (3 054 709 pips)
Bruttoverlust:
-609 719.45 USD (4 845 304 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (23 806.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
88 670.00 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
97.23%
Max deposit load:
4.09%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
4.58
Long-Positionen:
442 (50.63%)
Short-Positionen:
431 (49.37%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
355.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
2 109.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 395.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-17 747.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47 560.84 USD (8)
Wachstum pro Monat :
8.85%
Jahresprognose:
107.35%
Algo-Trading:
9%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15 102.17 USD
Maximaler:
67 724.80 USD (39.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.33% (27 789.50 USD)
Kapital:
11.48% (36 553.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|439
|XAUUSD
|308
|US30c
|39
|WTIUSD
|36
|BTCUSDT
|21
|GBPJPY.ecn
|15
|XAGUSD.ecn
|9
|GBPUSD.ecn
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.ecn
|231K
|XAUUSD
|51K
|US30c
|2.3K
|WTIUSD
|6.8K
|BTCUSDT
|6.5K
|GBPJPY.ecn
|4K
|XAGUSD.ecn
|9.2K
|GBPUSD.ecn
|-76
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.ecn
|88K
|XAUUSD
|14K
|US30c
|23K
|WTIUSD
|-1.8K
|BTCUSDT
|-1.9M
|GBPJPY.ecn
|3.7K
|XAGUSD.ecn
|910
|GBPUSD.ecn
|-158
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +32 942.00 USD
Schlechtester Trade: -19 468 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23 806.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17 747.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.
No indicators,
no price action,
no classic patterns,
no Elliott, etc.
Gold, silver, and oil.
All my trades have profits and losses.
I don't exit until the trade reaches the target.
I enter where I can exit with a profit.
Keine Bewertungen
