- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
775
Profit Trade:
382 (49.29%)
Loss Trade:
393 (50.71%)
Best Trade:
22 216.00 USD
Worst Trade:
-13 640.00 USD
Profitto lordo:
600 711.61 USD (704 541 pips)
Perdita lorda:
-389 185.65 USD (1 219 614 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (23 806.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88 670.00 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.09%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
390 (50.32%)
Short Trade:
385 (49.68%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
272.94 USD
Profitto medio:
1 572.54 USD
Perdita media:
-990.29 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-17 747.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47 560.84 USD (8)
Crescita mensile:
17.58%
Previsione annuale:
213.30%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 102.17 USD
Massimale:
67 724.80 USD (39.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.33% (27 789.50 USD)
Per equità:
6.36% (14 435.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|378
|XAUUSD
|308
|US30c
|39
|WTIUSD
|19
|XAGUSD.ecn
|9
|GBPJPY.ecn
|8
|BTCUSDT
|8
|GBPUSD.ecn
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ecn
|139K
|XAUUSD
|51K
|US30c
|2.3K
|WTIUSD
|10K
|XAGUSD.ecn
|9.2K
|GBPJPY.ecn
|-36
|BTCUSDT
|-405
|GBPUSD.ecn
|-76
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ecn
|50K
|XAUUSD
|14K
|US30c
|23K
|WTIUSD
|322
|XAGUSD.ecn
|910
|GBPJPY.ecn
|1.1K
|BTCUSDT
|-604K
|GBPUSD.ecn
|-158
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.
No indicators,
no price action,
no classic patterns,
no Elliott, etc.
Gold, silver, and oil.
All my trades have profits and losses.
I don't exit until the trade reaches the target.
I enter where I can exit with a profit.
