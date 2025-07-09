SegnaliSezioni
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Mahanfxir2025

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 423%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
775
Profit Trade:
382 (49.29%)
Loss Trade:
393 (50.71%)
Best Trade:
22 216.00 USD
Worst Trade:
-13 640.00 USD
Profitto lordo:
600 711.61 USD (704 541 pips)
Perdita lorda:
-389 185.65 USD (1 219 614 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (23 806.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88 670.00 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.09%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
390 (50.32%)
Short Trade:
385 (49.68%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
272.94 USD
Profitto medio:
1 572.54 USD
Perdita media:
-990.29 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-17 747.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47 560.84 USD (8)
Crescita mensile:
17.58%
Previsione annuale:
213.30%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 102.17 USD
Massimale:
67 724.80 USD (39.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.33% (27 789.50 USD)
Per equità:
6.36% (14 435.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ecn 378
XAUUSD 308
US30c 39
WTIUSD 19
XAGUSD.ecn 9
GBPJPY.ecn 8
BTCUSDT 8
GBPUSD.ecn 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ecn 139K
XAUUSD 51K
US30c 2.3K
WTIUSD 10K
XAGUSD.ecn 9.2K
GBPJPY.ecn -36
BTCUSDT -405
GBPUSD.ecn -76
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ecn 50K
XAUUSD 14K
US30c 23K
WTIUSD 322
XAGUSD.ecn 910
GBPJPY.ecn 1.1K
BTCUSDT -604K
GBPUSD.ecn -158
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22 216.00 USD
Worst Trade: -13 640 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +23 806.00 USD
Massima perdita consecutiva: -17 747.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.

No indicators,

no price action,

no classic patterns,

no Elliott, etc.

Gold, silver, and oil.

All my trades have profits and losses.

I don't exit until the trade reaches the target.

I enter where I can exit with a profit.

2025.08.19 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.7% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
