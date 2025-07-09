- 成长
交易:
867
盈利交易:
431 (49.71%)
亏损交易:
436 (50.29%)
最好交易:
32 942.00 USD
最差交易:
-19 468.40 USD
毛利:
917 215.34 USD (3 054 038 pips)
毛利亏损:
-608 898.85 USD (4 845 223 pips)
最大连续赢利:
21 (23 806.00 USD)
最大连续盈利:
88 670.00 USD (8)
夏普比率:
0.11
交易活动:
97.23%
最大入金加载:
4.09%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 小时
采收率:
4.55
长期交易:
439 (50.63%)
短期交易:
428 (49.37%)
利润因子:
1.51
预期回报:
355.61 USD
平均利润:
2 128.11 USD
平均损失:
-1 396.56 USD
最大连续失误:
24 (-17 747.00 USD)
最大连续亏损:
-47 560.84 USD (8)
每月增长:
5.77%
年度预测:
70.00%
算法交易:
9%
结余跌幅:
绝对:
15 102.17 USD
最大值:
67 724.80 USD (39.38%)
相对跌幅:
结余:
44.33% (27 789.50 USD)
净值:
11.48% (36 553.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|435
|XAUUSD
|308
|US30c
|39
|WTIUSD
|34
|BTCUSDT
|21
|GBPJPY.ecn
|15
|XAGUSD.ecn
|9
|GBPUSD.ecn
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ecn
|229K
|XAUUSD
|51K
|US30c
|2.3K
|WTIUSD
|6.2K
|BTCUSDT
|6.5K
|GBPJPY.ecn
|4K
|XAGUSD.ecn
|9.2K
|GBPUSD.ecn
|-76
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ecn
|87K
|XAUUSD
|14K
|US30c
|23K
|WTIUSD
|-1.8K
|BTCUSDT
|-1.9M
|GBPJPY.ecn
|3.7K
|XAGUSD.ecn
|910
|GBPUSD.ecn
|-158
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32 942.00 USD
最差交易: -19 468 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +23 806.00 USD
最大连续亏损: -17 747.00 USD
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.
No indicators,
no price action,
no classic patterns,
no Elliott, etc.
Gold, silver, and oil.
All my trades have profits and losses.
I don't exit until the trade reaches the target.
I enter where I can exit with a profit.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1100 USD
617%
0
0
USD
USD
358K
USD
USD
65
9%
867
49%
97%
1.50
355.61
USD
USD
44%
1:100