信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Mahanfxir2025
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Mahanfxir2025

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0条评论
可靠性
65
0 / 0 USD
每月复制 1100 USD per 
增长自 2024 617%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
867
盈利交易:
431 (49.71%)
亏损交易:
436 (50.29%)
最好交易:
32 942.00 USD
最差交易:
-19 468.40 USD
毛利:
917 215.34 USD (3 054 038 pips)
毛利亏损:
-608 898.85 USD (4 845 223 pips)
最大连续赢利:
21 (23 806.00 USD)
最大连续盈利:
88 670.00 USD (8)
夏普比率:
0.11
交易活动:
97.23%
最大入金加载:
4.09%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 小时
采收率:
4.55
长期交易:
439 (50.63%)
短期交易:
428 (49.37%)
利润因子:
1.51
预期回报:
355.61 USD
平均利润:
2 128.11 USD
平均损失:
-1 396.56 USD
最大连续失误:
24 (-17 747.00 USD)
最大连续亏损:
-47 560.84 USD (8)
每月增长:
5.77%
年度预测:
70.00%
算法交易:
9%
结余跌幅:
绝对:
15 102.17 USD
最大值:
67 724.80 USD (39.38%)
相对跌幅:
结余:
44.33% (27 789.50 USD)
净值:
11.48% (36 553.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.ecn 435
XAUUSD 308
US30c 39
WTIUSD 34
BTCUSDT 21
GBPJPY.ecn 15
XAGUSD.ecn 9
GBPUSD.ecn 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.ecn 229K
XAUUSD 51K
US30c 2.3K
WTIUSD 6.2K
BTCUSDT 6.5K
GBPJPY.ecn 4K
XAGUSD.ecn 9.2K
GBPUSD.ecn -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.ecn 87K
XAUUSD 14K
US30c 23K
WTIUSD -1.8K
BTCUSDT -1.9M
GBPJPY.ecn 3.7K
XAGUSD.ecn 910
GBPUSD.ecn -158
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +32 942.00 USD
最差交易: -19 468 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +23 806.00 USD
最大连续亏损: -17 747.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Using artificial intelligence, I identify capital entry points.

No indicators,

no price action,

no classic patterns,

no Elliott, etc.

Gold, silver, and oil.

All my trades have profits and losses.

I don't exit until the trade reaches the target.

I enter where I can exit with a profit.

没有评论
2025.08.19 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.7% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Mahanfxir2025
每月1100 USD
617%
0
0
USD
358K
USD
65
9%
867
49%
97%
1.50
355.61
USD
44%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载