- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
872
Transacciones Rentables:
435 (49.88%)
Transacciones Irrentables:
437 (50.11%)
Mejor transacción:
32 942.00 USD
Peor transacción:
-19 468.40 USD
Beneficio Bruto:
919 325.34 USD (3 054 431 pips)
Pérdidas Brutas:
-609 719.45 USD (4 845 304 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (23 806.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
88 670.00 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
97.23%
Carga máxima del depósito:
4.09%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
4.57
Transacciones Largas:
442 (50.69%)
Transacciones Cortas:
430 (49.31%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
355.05 USD
Beneficio medio:
2 113.39 USD
Pérdidas medias:
-1 395.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-17 747.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47 560.84 USD (8)
Crecimiento al mes:
6.15%
Pronóstico anual:
74.62%
Trading algorítmico:
9%
Reducción de balance:
Absoluto:
15 102.17 USD
Máxima:
67 724.80 USD (39.38%)
Reducción relativa:
De balance:
44.33% (27 789.50 USD)
De fondos:
11.48% (36 553.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|438
|XAUUSD
|308
|US30c
|39
|WTIUSD
|36
|BTCUSDT
|21
|GBPJPY.ecn
|15
|XAGUSD.ecn
|9
|GBPUSD.ecn
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.ecn
|230K
|XAUUSD
|51K
|US30c
|2.3K
|WTIUSD
|6.8K
|BTCUSDT
|6.5K
|GBPJPY.ecn
|4K
|XAGUSD.ecn
|9.2K
|GBPUSD.ecn
|-76
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.ecn
|88K
|XAUUSD
|14K
|US30c
|23K
|WTIUSD
|-1.8K
|BTCUSDT
|-1.9M
|GBPJPY.ecn
|3.7K
|XAGUSD.ecn
|910
|GBPUSD.ecn
|-158
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +32 942.00 USD
Peor transacción: -19 468 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +23 806.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17 747.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.
No indicators,
no price action,
no classic patterns,
no Elliott, etc.
Gold, silver, and oil.
All my trades have profits and losses.
I don't exit until the trade reaches the target.
I enter where I can exit with a profit.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1100 USD al mes
619%
0
0
USD
USD
360K
USD
USD
66
9%
872
49%
97%
1.50
355.05
USD
USD
44%
1:100