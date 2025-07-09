SeñalesSecciones
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Mahanfxir2025

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 comentarios
Fiabilidad
66 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 619%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
872
Transacciones Rentables:
435 (49.88%)
Transacciones Irrentables:
437 (50.11%)
Mejor transacción:
32 942.00 USD
Peor transacción:
-19 468.40 USD
Beneficio Bruto:
919 325.34 USD (3 054 431 pips)
Pérdidas Brutas:
-609 719.45 USD (4 845 304 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (23 806.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
88 670.00 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
97.23%
Carga máxima del depósito:
4.09%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
4.57
Transacciones Largas:
442 (50.69%)
Transacciones Cortas:
430 (49.31%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
355.05 USD
Beneficio medio:
2 113.39 USD
Pérdidas medias:
-1 395.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-17 747.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47 560.84 USD (8)
Crecimiento al mes:
6.15%
Pronóstico anual:
74.62%
Trading algorítmico:
9%
Reducción de balance:
Absoluto:
15 102.17 USD
Máxima:
67 724.80 USD (39.38%)
Reducción relativa:
De balance:
44.33% (27 789.50 USD)
De fondos:
11.48% (36 553.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.ecn 438
XAUUSD 308
US30c 39
WTIUSD 36
BTCUSDT 21
GBPJPY.ecn 15
XAGUSD.ecn 9
GBPUSD.ecn 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.ecn 230K
XAUUSD 51K
US30c 2.3K
WTIUSD 6.8K
BTCUSDT 6.5K
GBPJPY.ecn 4K
XAGUSD.ecn 9.2K
GBPUSD.ecn -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.ecn 88K
XAUUSD 14K
US30c 23K
WTIUSD -1.8K
BTCUSDT -1.9M
GBPJPY.ecn 3.7K
XAGUSD.ecn 910
GBPUSD.ecn -158
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +32 942.00 USD
Peor transacción: -19 468 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +23 806.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17 747.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
3.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.

No indicators,

no price action,

no classic patterns,

no Elliott, etc.

Gold, silver, and oil.

All my trades have profits and losses.

I don't exit until the trade reaches the target.

I enter where I can exit with a profit.

No hay comentarios
2025.08.19 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.7% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
