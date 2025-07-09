SignauxSections
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Mahanfxir2025

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1100 USD par mois
croissance depuis 2024 423%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
775
Bénéfice trades:
382 (49.29%)
Perte trades:
393 (50.71%)
Meilleure transaction:
22 216.00 USD
Pire transaction:
-13 640.00 USD
Bénéfice brut:
600 711.61 USD (704 541 pips)
Perte brute:
-389 185.65 USD (1 219 614 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (23 806.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88 670.00 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.09%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.12
Longs trades:
390 (50.32%)
Courts trades:
385 (49.68%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
272.94 USD
Bénéfice moyen:
1 572.54 USD
Perte moyenne:
-990.29 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-17 747.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-47 560.84 USD (8)
Croissance mensuelle:
17.58%
Prévision annuelle:
213.30%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15 102.17 USD
Maximal:
67 724.80 USD (39.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.33% (27 789.50 USD)
Par fonds propres:
6.36% (14 435.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ecn 378
XAUUSD 308
US30c 39
WTIUSD 19
XAGUSD.ecn 9
GBPJPY.ecn 8
BTCUSDT 8
GBPUSD.ecn 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 139K
XAUUSD 51K
US30c 2.3K
WTIUSD 10K
XAGUSD.ecn 9.2K
GBPJPY.ecn -36
BTCUSDT -405
GBPUSD.ecn -76
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 50K
XAUUSD 14K
US30c 23K
WTIUSD 322
XAGUSD.ecn 910
GBPJPY.ecn 1.1K
BTCUSDT -604K
GBPUSD.ecn -158
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22 216.00 USD
Pire transaction: -13 640 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +23 806.00 USD
Perte consécutive maximale: -17 747.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalTrade-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.

No indicators,

no price action,

no classic patterns,

no Elliott, etc.

Gold, silver, and oil.

All my trades have profits and losses.

I don't exit until the trade reaches the target.

I enter where I can exit with a profit.

Aucun avis
2025.08.19 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.7% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mahanfxir2025
1100 USD par mois
423%
0
0
USD
262K
USD
53
10%
775
49%
100%
1.54
272.94
USD
44%
1:100
