- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
775
Bénéfice trades:
382 (49.29%)
Perte trades:
393 (50.71%)
Meilleure transaction:
22 216.00 USD
Pire transaction:
-13 640.00 USD
Bénéfice brut:
600 711.61 USD (704 541 pips)
Perte brute:
-389 185.65 USD (1 219 614 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (23 806.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88 670.00 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.09%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.12
Longs trades:
390 (50.32%)
Courts trades:
385 (49.68%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
272.94 USD
Bénéfice moyen:
1 572.54 USD
Perte moyenne:
-990.29 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-17 747.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-47 560.84 USD (8)
Croissance mensuelle:
17.58%
Prévision annuelle:
213.30%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15 102.17 USD
Maximal:
67 724.80 USD (39.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.33% (27 789.50 USD)
Par fonds propres:
6.36% (14 435.18 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|378
|XAUUSD
|308
|US30c
|39
|WTIUSD
|19
|XAGUSD.ecn
|9
|GBPJPY.ecn
|8
|BTCUSDT
|8
|GBPUSD.ecn
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.ecn
|139K
|XAUUSD
|51K
|US30c
|2.3K
|WTIUSD
|10K
|XAGUSD.ecn
|9.2K
|GBPJPY.ecn
|-36
|BTCUSDT
|-405
|GBPUSD.ecn
|-76
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.ecn
|50K
|XAUUSD
|14K
|US30c
|23K
|WTIUSD
|322
|XAGUSD.ecn
|910
|GBPJPY.ecn
|1.1K
|BTCUSDT
|-604K
|GBPUSD.ecn
|-158
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +22 216.00 USD
Pire transaction: -13 640 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +23 806.00 USD
Perte consécutive maximale: -17 747.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalTrade-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.
No indicators,
no price action,
no classic patterns,
no Elliott, etc.
Gold, silver, and oil.
All my trades have profits and losses.
I don't exit until the trade reaches the target.
I enter where I can exit with a profit.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
1100 USD par mois
423%
0
0
USD
USD
262K
USD
USD
53
10%
775
49%
100%
1.54
272.94
USD
USD
44%
1:100