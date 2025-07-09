시그널섹션
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Mahanfxir2025

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 리뷰
안정성
67
0 / 0 USD
월별 1100 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 637%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
881
이익 거래:
441 (50.05%)
손실 거래:
440 (49.94%)
최고의 거래:
32 942.00 USD
최악의 거래:
-19 468.40 USD
총 수익:
933 218.37 USD (3 062 326 pips)
총 손실:
-614 934.45 USD (4 848 989 pips)
연속 최대 이익:
21 (23 806.00 USD)
연속 최대 이익:
88 670.00 USD (8)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
97.23%
최대 입금량:
4.09%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
4.70
롱(주식매수):
446 (50.62%)
숏(주식차입매도):
435 (49.38%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
361.28 USD
평균 이익:
2 116.14 USD
평균 손실:
-1 397.58 USD
연속 최대 손실:
24 (-17 747.00 USD)
연속 최대 손실:
-47 560.84 USD (8)
월별 성장률:
11.65%
연간 예측:
141.38%
Algo 트레이딩:
8%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15 102.17 USD
최대한의:
67 724.80 USD (39.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.33% (27 789.50 USD)
자본금별:
11.48% (36 553.69 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.ecn 447
XAUUSD 308
US30c 39
WTIUSD 36
BTCUSDT 21
GBPJPY.ecn 15
XAGUSD.ecn 9
GBPUSD.ecn 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.ecn 239K
XAUUSD 51K
US30c 2.3K
WTIUSD 6.8K
BTCUSDT 6.5K
GBPJPY.ecn 4K
XAGUSD.ecn 9.2K
GBPUSD.ecn -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.ecn 92K
XAUUSD 14K
US30c 23K
WTIUSD -1.8K
BTCUSDT -1.9M
GBPJPY.ecn 3.7K
XAGUSD.ecn 910
GBPUSD.ecn -158
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +32 942.00 USD
최악의 거래: -19 468 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +23 806.00 USD
연속 최대 손실: -17 747.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GTCGlobalTrade-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
6.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.

No indicators,

no price action,

no classic patterns,

no Elliott, etc.

Gold, silver, and oil.

All my trades have profits and losses.

I don't exit until the trade reaches the target.

I enter where I can exit with a profit.

리뷰 없음
2025.08.19 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.7% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
