- 자본
- 축소
트레이드:
881
이익 거래:
441 (50.05%)
손실 거래:
440 (49.94%)
최고의 거래:
32 942.00 USD
최악의 거래:
-19 468.40 USD
총 수익:
933 218.37 USD (3 062 326 pips)
총 손실:
-614 934.45 USD (4 848 989 pips)
연속 최대 이익:
21 (23 806.00 USD)
연속 최대 이익:
88 670.00 USD (8)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
97.23%
최대 입금량:
4.09%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
4.70
롱(주식매수):
446 (50.62%)
숏(주식차입매도):
435 (49.38%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
361.28 USD
평균 이익:
2 116.14 USD
평균 손실:
-1 397.58 USD
연속 최대 손실:
24 (-17 747.00 USD)
연속 최대 손실:
-47 560.84 USD (8)
월별 성장률:
11.65%
연간 예측:
141.38%
Algo 트레이딩:
8%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15 102.17 USD
최대한의:
67 724.80 USD (39.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.33% (27 789.50 USD)
자본금별:
11.48% (36 553.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|447
|XAUUSD
|308
|US30c
|39
|WTIUSD
|36
|BTCUSDT
|21
|GBPJPY.ecn
|15
|XAGUSD.ecn
|9
|GBPUSD.ecn
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.ecn
|239K
|XAUUSD
|51K
|US30c
|2.3K
|WTIUSD
|6.8K
|BTCUSDT
|6.5K
|GBPJPY.ecn
|4K
|XAGUSD.ecn
|9.2K
|GBPUSD.ecn
|-76
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.ecn
|92K
|XAUUSD
|14K
|US30c
|23K
|WTIUSD
|-1.8K
|BTCUSDT
|-1.9M
|GBPJPY.ecn
|3.7K
|XAGUSD.ecn
|910
|GBPUSD.ecn
|-158
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +32 942.00 USD
최악의 거래: -19 468 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +23 806.00 USD
연속 최대 손실: -17 747.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GTCGlobalTrade-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.
No indicators,
no price action,
no classic patterns,
no Elliott, etc.
Gold, silver, and oil.
All my trades have profits and losses.
I don't exit until the trade reaches the target.
I enter where I can exit with a profit.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1100 USD
637%
0
0
USD
USD
368K
USD
USD
67
8%
881
50%
97%
1.51
361.28
USD
USD
44%
1:100