- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
866
Прибыльных трейдов:
430 (49.65%)
Убыточных трейдов:
436 (50.35%)
Лучший трейд:
32 942.00 USD
Худший трейд:
-19 468.40 USD
Общая прибыль:
912 660.07 USD (3 044 602 pips)
Общий убыток:
-608 898.85 USD (4 845 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (23 806.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
88 670.00 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.23%
Макс. загрузка депозита:
4.09%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.49
Длинных трейдов:
438 (50.58%)
Коротких трейдов:
428 (49.42%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
350.76 USD
Средняя прибыль:
2 122.47 USD
Средний убыток:
-1 396.56 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-17 747.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-47 560.84 USD (8)
Прирост в месяц:
3.89%
Годовой прогноз:
47.17%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15 102.17 USD
Максимальная:
67 724.80 USD (39.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.33% (27 789.50 USD)
По эквити:
11.48% (36 553.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|434
|XAUUSD
|308
|US30c
|39
|WTIUSD
|34
|BTCUSDT
|21
|GBPJPY.ecn
|15
|XAGUSD.ecn
|9
|GBPUSD.ecn
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ecn
|225K
|XAUUSD
|51K
|US30c
|2.3K
|WTIUSD
|6.2K
|BTCUSDT
|6.5K
|GBPJPY.ecn
|4K
|XAGUSD.ecn
|9.2K
|GBPUSD.ecn
|-76
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ecn
|78K
|XAUUSD
|14K
|US30c
|23K
|WTIUSD
|-1.8K
|BTCUSDT
|-1.9M
|GBPJPY.ecn
|3.7K
|XAGUSD.ecn
|910
|GBPUSD.ecn
|-158
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32 942.00 USD
Худший трейд: -19 468 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +23 806.00 USD
Макс. убыток в серии: -17 747.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|0.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.
No indicators,
no price action,
no classic patterns,
no Elliott, etc.
Gold, silver, and oil.
All my trades have profits and losses.
I don't exit until the trade reaches the target.
I enter where I can exit with a profit.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1100 USD в месяц
608%
0
0
USD
USD
354K
USD
USD
64
9%
866
49%
97%
1.49
350.76
USD
USD
44%
1:100