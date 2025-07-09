СигналыРазделы
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Mahanfxir2025

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1100 USD в месяц
прирост с 2024 608%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
866
Прибыльных трейдов:
430 (49.65%)
Убыточных трейдов:
436 (50.35%)
Лучший трейд:
32 942.00 USD
Худший трейд:
-19 468.40 USD
Общая прибыль:
912 660.07 USD (3 044 602 pips)
Общий убыток:
-608 898.85 USD (4 845 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (23 806.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
88 670.00 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.23%
Макс. загрузка депозита:
4.09%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.49
Длинных трейдов:
438 (50.58%)
Коротких трейдов:
428 (49.42%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
350.76 USD
Средняя прибыль:
2 122.47 USD
Средний убыток:
-1 396.56 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-17 747.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-47 560.84 USD (8)
Прирост в месяц:
3.89%
Годовой прогноз:
47.17%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15 102.17 USD
Максимальная:
67 724.80 USD (39.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.33% (27 789.50 USD)
По эквити:
11.48% (36 553.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ecn 434
XAUUSD 308
US30c 39
WTIUSD 34
BTCUSDT 21
GBPJPY.ecn 15
XAGUSD.ecn 9
GBPUSD.ecn 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ecn 225K
XAUUSD 51K
US30c 2.3K
WTIUSD 6.2K
BTCUSDT 6.5K
GBPJPY.ecn 4K
XAGUSD.ecn 9.2K
GBPUSD.ecn -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ecn 78K
XAUUSD 14K
US30c 23K
WTIUSD -1.8K
BTCUSDT -1.9M
GBPJPY.ecn 3.7K
XAGUSD.ecn 910
GBPUSD.ecn -158
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32 942.00 USD
Худший трейд: -19 468 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +23 806.00 USD
Макс. убыток в серии: -17 747.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.

No indicators,

no price action,

no classic patterns,

no Elliott, etc.

Gold, silver, and oil.

All my trades have profits and losses.

I don't exit until the trade reaches the target.

I enter where I can exit with a profit.

Нет отзывов
2025.08.19 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.7% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
