Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 0.00 × 1 EquitiGroupLtd-Live 0.00 × 1 GTCGlobalTrade-Server 28.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya