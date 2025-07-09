- Büyüme
İşlemler:
775
Kârla kapanan işlemler:
382 (49.29%)
Zararla kapanan işlemler:
393 (50.71%)
En iyi işlem:
22 216.00 USD
En kötü işlem:
-13 640.00 USD
Brüt kâr:
600 711.61 USD (704 541 pips)
Brüt zarar:
-389 185.65 USD (1 219 614 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (23 806.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88 670.00 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
390 (50.32%)
Satış işlemleri:
385 (49.68%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
272.94 USD
Ortalama kâr:
1 572.54 USD
Ortalama zarar:
-990.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-17 747.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47 560.84 USD (8)
Aylık büyüme:
19.27%
Yıllık tahmin:
233.80%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 102.17 USD
Maksimum:
67 724.80 USD (39.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.33% (27 789.50 USD)
Varlığa göre:
6.36% (14 435.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|378
|XAUUSD
|308
|US30c
|39
|WTIUSD
|19
|XAGUSD.ecn
|9
|GBPJPY.ecn
|8
|BTCUSDT
|8
|GBPUSD.ecn
|6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ecn
|139K
|XAUUSD
|51K
|US30c
|2.3K
|WTIUSD
|10K
|XAGUSD.ecn
|9.2K
|GBPJPY.ecn
|-36
|BTCUSDT
|-405
|GBPUSD.ecn
|-76
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ecn
|50K
|XAUUSD
|14K
|US30c
|23K
|WTIUSD
|322
|XAGUSD.ecn
|910
|GBPJPY.ecn
|1.1K
|BTCUSDT
|-604K
|GBPUSD.ecn
|-158
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22 216.00 USD
En kötü işlem: -13 640 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +23 806.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 747.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.
No indicators,
no price action,
no classic patterns,
no Elliott, etc.
Gold, silver, and oil.
All my trades have profits and losses.
I don't exit until the trade reaches the target.
I enter where I can exit with a profit.
İnceleme yok
