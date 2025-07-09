SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mahanfxir2025
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Mahanfxir2025

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 423%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
775
Kârla kapanan işlemler:
382 (49.29%)
Zararla kapanan işlemler:
393 (50.71%)
En iyi işlem:
22 216.00 USD
En kötü işlem:
-13 640.00 USD
Brüt kâr:
600 711.61 USD (704 541 pips)
Brüt zarar:
-389 185.65 USD (1 219 614 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (23 806.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88 670.00 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
390 (50.32%)
Satış işlemleri:
385 (49.68%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
272.94 USD
Ortalama kâr:
1 572.54 USD
Ortalama zarar:
-990.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-17 747.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47 560.84 USD (8)
Aylık büyüme:
19.27%
Yıllık tahmin:
233.80%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 102.17 USD
Maksimum:
67 724.80 USD (39.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.33% (27 789.50 USD)
Varlığa göre:
6.36% (14 435.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ecn 378
XAUUSD 308
US30c 39
WTIUSD 19
XAGUSD.ecn 9
GBPJPY.ecn 8
BTCUSDT 8
GBPUSD.ecn 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ecn 139K
XAUUSD 51K
US30c 2.3K
WTIUSD 10K
XAGUSD.ecn 9.2K
GBPJPY.ecn -36
BTCUSDT -405
GBPUSD.ecn -76
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ecn 50K
XAUUSD 14K
US30c 23K
WTIUSD 322
XAGUSD.ecn 910
GBPJPY.ecn 1.1K
BTCUSDT -604K
GBPUSD.ecn -158
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22 216.00 USD
En kötü işlem: -13 640 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +23 806.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 747.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Using artificial intelligence, I identify capital entry points.

No indicators,

no price action,

no classic patterns,

no Elliott, etc.

Gold, silver, and oil.

All my trades have profits and losses.

I don't exit until the trade reaches the target.

I enter where I can exit with a profit.

İnceleme yok
2025.08.19 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.7% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mahanfxir2025
Ayda 1100 USD
423%
0
0
USD
262K
USD
53
10%
775
49%
100%
1.54
272.94
USD
44%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.