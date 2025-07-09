SinaisSeções
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Mahanfxir2025

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 comentários
Confiabilidade
66 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1100 USD por mês
crescimento desde 2024 619%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
872
Negociações com lucro:
435 (49.88%)
Negociações com perda:
437 (50.11%)
Melhor negociação:
32 942.00 USD
Pior negociação:
-19 468.40 USD
Lucro bruto:
919 325.34 USD (3 054 431 pips)
Perda bruta:
-609 719.45 USD (4 845 304 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (23 806.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
88 670.00 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
97.23%
Depósito máximo carregado:
4.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
4.57
Negociações longas:
442 (50.69%)
Negociações curtas:
430 (49.31%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
355.05 USD
Lucro médio:
2 113.39 USD
Perda média:
-1 395.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-17 747.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47 560.84 USD (8)
Crescimento mensal:
6.15%
Previsão anual:
74.62%
Algotrading:
9%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15 102.17 USD
Máximo:
67 724.80 USD (39.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.33% (27 789.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.48% (36 553.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.ecn 438
XAUUSD 308
US30c 39
WTIUSD 36
BTCUSDT 21
GBPJPY.ecn 15
XAGUSD.ecn 9
GBPUSD.ecn 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.ecn 230K
XAUUSD 51K
US30c 2.3K
WTIUSD 6.8K
BTCUSDT 6.5K
GBPJPY.ecn 4K
XAGUSD.ecn 9.2K
GBPUSD.ecn -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.ecn 88K
XAUUSD 14K
US30c 23K
WTIUSD -1.8K
BTCUSDT -1.9M
GBPJPY.ecn 3.7K
XAGUSD.ecn 910
GBPUSD.ecn -158
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32 942.00 USD
Pior negociação: -19 468 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +23 806.00 USD
Máxima perda consecutiva: -17 747.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
3.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.

No indicators,

no price action,

no classic patterns,

no Elliott, etc.

Gold, silver, and oil.

All my trades have profits and losses.

I don't exit until the trade reaches the target.

I enter where I can exit with a profit.

Sem comentários
2025.08.19 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.7% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mahanfxir2025
1100 USD por mês
619%
0
0
USD
360K
USD
66
9%
872
49%
97%
1.50
355.05
USD
44%
1:100
