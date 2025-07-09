- Crescimento
Negociações:
872
Negociações com lucro:
435 (49.88%)
Negociações com perda:
437 (50.11%)
Melhor negociação:
32 942.00 USD
Pior negociação:
-19 468.40 USD
Lucro bruto:
919 325.34 USD (3 054 431 pips)
Perda bruta:
-609 719.45 USD (4 845 304 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (23 806.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
88 670.00 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
97.23%
Depósito máximo carregado:
4.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
4.57
Negociações longas:
442 (50.69%)
Negociações curtas:
430 (49.31%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
355.05 USD
Lucro médio:
2 113.39 USD
Perda média:
-1 395.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-17 747.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47 560.84 USD (8)
Crescimento mensal:
6.15%
Previsão anual:
74.62%
Algotrading:
9%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15 102.17 USD
Máximo:
67 724.80 USD (39.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.33% (27 789.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.48% (36 553.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|438
|XAUUSD
|308
|US30c
|39
|WTIUSD
|36
|BTCUSDT
|21
|GBPJPY.ecn
|15
|XAGUSD.ecn
|9
|GBPUSD.ecn
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ecn
|230K
|XAUUSD
|51K
|US30c
|2.3K
|WTIUSD
|6.8K
|BTCUSDT
|6.5K
|GBPJPY.ecn
|4K
|XAGUSD.ecn
|9.2K
|GBPUSD.ecn
|-76
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ecn
|88K
|XAUUSD
|14K
|US30c
|23K
|WTIUSD
|-1.8K
|BTCUSDT
|-1.9M
|GBPJPY.ecn
|3.7K
|XAGUSD.ecn
|910
|GBPUSD.ecn
|-158
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +32 942.00 USD
Pior negociação: -19 468 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +23 806.00 USD
Máxima perda consecutiva: -17 747.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.
No indicators,
no price action,
no classic patterns,
no Elliott, etc.
Gold, silver, and oil.
All my trades have profits and losses.
I don't exit until the trade reaches the target.
I enter where I can exit with a profit.
Sem comentários
