シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mahanfxir2025
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Mahanfxir2025

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
レビュー0件
信頼性
66週間
0 / 0 USD
月額  1100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 619%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
872
利益トレード:
435 (49.88%)
損失トレード:
437 (50.11%)
ベストトレード:
32 942.00 USD
最悪のトレード:
-19 468.40 USD
総利益:
919 325.34 USD (3 054 431 pips)
総損失:
-609 719.45 USD (4 845 304 pips)
最大連続の勝ち:
21 (23 806.00 USD)
最大連続利益:
88 670.00 USD (8)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
97.23%
最大入金額:
4.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
4.57
長いトレード:
442 (50.69%)
短いトレード:
430 (49.31%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
355.05 USD
平均利益:
2 113.39 USD
平均損失:
-1 395.24 USD
最大連続の負け:
24 (-17 747.00 USD)
最大連続損失:
-47 560.84 USD (8)
月間成長:
6.15%
年間予想:
74.62%
アルゴリズム取引:
9%
残高によるドローダウン:
絶対:
15 102.17 USD
最大の:
67 724.80 USD (39.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.33% (27 789.50 USD)
エクイティによる:
11.48% (36 553.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.ecn 438
XAUUSD 308
US30c 39
WTIUSD 36
BTCUSDT 21
GBPJPY.ecn 15
XAGUSD.ecn 9
GBPUSD.ecn 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.ecn 230K
XAUUSD 51K
US30c 2.3K
WTIUSD 6.8K
BTCUSDT 6.5K
GBPJPY.ecn 4K
XAGUSD.ecn 9.2K
GBPUSD.ecn -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.ecn 88K
XAUUSD 14K
US30c 23K
WTIUSD -1.8K
BTCUSDT -1.9M
GBPJPY.ecn 3.7K
XAGUSD.ecn 910
GBPUSD.ecn -158
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +32 942.00 USD
最悪のトレード: -19 468 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +23 806.00 USD
最大連続損失: -17 747.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
3.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Using artificial intelligence, I identify capital entry points.

No indicators,

no price action,

no classic patterns,

no Elliott, etc.

Gold, silver, and oil.

All my trades have profits and losses.

I don't exit until the trade reaches the target.

I enter where I can exit with a profit.

レビューなし
2025.08.19 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.7% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mahanfxir2025
1100 USD/月
619%
0
0
USD
360K
USD
66
9%
872
49%
97%
1.50
355.05
USD
44%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください