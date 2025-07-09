- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
872
利益トレード:
435 (49.88%)
損失トレード:
437 (50.11%)
ベストトレード:
32 942.00 USD
最悪のトレード:
-19 468.40 USD
総利益:
919 325.34 USD (3 054 431 pips)
総損失:
-609 719.45 USD (4 845 304 pips)
最大連続の勝ち:
21 (23 806.00 USD)
最大連続利益:
88 670.00 USD (8)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
97.23%
最大入金額:
4.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
4.57
長いトレード:
442 (50.69%)
短いトレード:
430 (49.31%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
355.05 USD
平均利益:
2 113.39 USD
平均損失:
-1 395.24 USD
最大連続の負け:
24 (-17 747.00 USD)
最大連続損失:
-47 560.84 USD (8)
月間成長:
6.15%
年間予想:
74.62%
アルゴリズム取引:
9%
残高によるドローダウン:
絶対:
15 102.17 USD
最大の:
67 724.80 USD (39.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.33% (27 789.50 USD)
エクイティによる:
11.48% (36 553.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|438
|XAUUSD
|308
|US30c
|39
|WTIUSD
|36
|BTCUSDT
|21
|GBPJPY.ecn
|15
|XAGUSD.ecn
|9
|GBPUSD.ecn
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ecn
|230K
|XAUUSD
|51K
|US30c
|2.3K
|WTIUSD
|6.8K
|BTCUSDT
|6.5K
|GBPJPY.ecn
|4K
|XAGUSD.ecn
|9.2K
|GBPUSD.ecn
|-76
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ecn
|88K
|XAUUSD
|14K
|US30c
|23K
|WTIUSD
|-1.8K
|BTCUSDT
|-1.9M
|GBPJPY.ecn
|3.7K
|XAGUSD.ecn
|910
|GBPUSD.ecn
|-158
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32 942.00 USD
最悪のトレード: -19 468 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +23 806.00 USD
最大連続損失: -17 747.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
Using artificial intelligence, I identify capital entry points.
No indicators,
no price action,
no classic patterns,
no Elliott, etc.
Gold, silver, and oil.
All my trades have profits and losses.
I don't exit until the trade reaches the target.
I enter where I can exit with a profit.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1100 USD/月
619%
0
0
USD
USD
360K
USD
USD
66
9%
872
49%
97%
1.50
355.05
USD
USD
44%
1:100