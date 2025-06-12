SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Scalping Master XAU
Angga Anugrawan

Scalping Master XAU

Angga Anugrawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 43%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7 450
Gewinntrades:
5 770 (77.44%)
Verlusttrades:
1 680 (22.55%)
Bester Trade:
128.30 USD
Schlechtester Trade:
-527.18 USD
Bruttoprofit:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
Bruttoverlust:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (69.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
651.87 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
52.19%
Max deposit load:
107.17%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
616
Durchschn. Haltezeit:
34 Minuten
Erholungsfaktor:
1.45
Long-Positionen:
7 230 (97.05%)
Short-Positionen:
220 (2.95%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-1 550.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 550.16 USD (16)
Wachstum pro Monat :
35.81%
Jahresprognose:
435.09%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
658.00 USD
Maximaler:
2 118.98 USD (50.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.62% (2 118.98 USD)
Kapital:
48.57% (483.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 7450
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +128.30 USD
Schlechtester Trade: -527 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 550.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
noch 52 ...
Keine Bewertungen
2025.12.12 06:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 06:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 04:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 12:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 20:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 18:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
