- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
7 450
Gewinntrades:
5 770 (77.44%)
Verlusttrades:
1 680 (22.55%)
Bester Trade:
128.30 USD
Schlechtester Trade:
-527.18 USD
Bruttoprofit:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
Bruttoverlust:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (69.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
651.87 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
52.19%
Max deposit load:
107.17%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
616
Durchschn. Haltezeit:
34 Minuten
Erholungsfaktor:
1.45
Long-Positionen:
7 230 (97.05%)
Short-Positionen:
220 (2.95%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-1 550.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 550.16 USD (16)
Wachstum pro Monat :
35.81%
Jahresprognose:
435.09%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
658.00 USD
Maximaler:
2 118.98 USD (50.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.62% (2 118.98 USD)
Kapital:
48.57% (483.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7450
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +128.30 USD
Schlechtester Trade: -527 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 550.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
noch 52 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
43%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
18
100%
7 450
77%
52%
1.25
0.41
USD
USD
49%
1:200