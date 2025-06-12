- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7 450
Прибыльных трейдов:
5 770 (77.44%)
Убыточных трейдов:
1 680 (22.55%)
Лучший трейд:
128.30 USD
Худший трейд:
-527.18 USD
Общая прибыль:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
Общий убыток:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (69.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
651.87 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
52.19%
Макс. загрузка депозита:
107.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
616
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
7 230 (97.05%)
Коротких трейдов:
220 (2.95%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
2.62 USD
Средний убыток:
-7.18 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 550.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 550.16 USD (16)
Прирост в месяц:
35.81%
Годовой прогноз:
435.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
658.00 USD
Максимальная:
2 118.98 USD (50.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.62% (2 118.98 USD)
По эквити:
48.57% (483.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7450
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +128.30 USD
Худший трейд: -527 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +69.64 USD
Макс. убыток в серии: -1 550.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
еще 52...
