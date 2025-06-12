СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Scalping Master XAU
Angga Anugrawan

Scalping Master XAU

Angga Anugrawan
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 450
Прибыльных трейдов:
5 770 (77.44%)
Убыточных трейдов:
1 680 (22.55%)
Лучший трейд:
128.30 USD
Худший трейд:
-527.18 USD
Общая прибыль:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
Общий убыток:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (69.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
651.87 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
52.19%
Макс. загрузка депозита:
107.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
616
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
7 230 (97.05%)
Коротких трейдов:
220 (2.95%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
2.62 USD
Средний убыток:
-7.18 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 550.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 550.16 USD (16)
Прирост в месяц:
35.81%
Годовой прогноз:
435.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
658.00 USD
Максимальная:
2 118.98 USD (50.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.62% (2 118.98 USD)
По эквити:
48.57% (483.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 7450
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +128.30 USD
Худший трейд: -527 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +69.64 USD
Макс. убыток в серии: -1 550.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
еще 52...
Нет отзывов
2025.12.12 06:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 06:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 04:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 12:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 20:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 18:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.