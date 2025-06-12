SinyallerBölümler
Angga Anugrawan

AnggaProject

Angga Anugrawan
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
156 (88.13%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (11.86%)
En iyi işlem:
43.20 USD
En kötü işlem:
-300.23 USD
Brüt kâr:
645.43 USD (69 841 pips)
Brüt zarar:
-779.40 USD (184 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (32.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.00 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
56.06%
Maks. mevduat yükü:
12.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
97 (54.80%)
Satış işlemleri:
80 (45.20%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.76 USD
Ortalama kâr:
4.14 USD
Ortalama zarar:
-37.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-91.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.23 USD (1)
Aylık büyüme:
-13.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
349.97 USD
Maksimum:
521.23 USD (16.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.20% (521.23 USD)
Varlığa göre:
14.43% (298.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 119
XAUUSD 58
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 44
XAUUSD -178
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -594
XAUUSD -114K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.20 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 8
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.11 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 13:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 16:40
Share of trading days is too low
2025.06.24 16:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 16:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 15:40
Share of trading days is too low
2025.06.24 15:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 14:40
Share of trading days is too low
2025.06.24 14:40
Share of days for 80% of trades is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AnggaProject
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
2.5K
USD
14
100%
177
88%
56%
0.82
-0.76
USD
23%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.