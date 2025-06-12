- Büyüme
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
156 (88.13%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (11.86%)
En iyi işlem:
43.20 USD
En kötü işlem:
-300.23 USD
Brüt kâr:
645.43 USD (69 841 pips)
Brüt zarar:
-779.40 USD (184 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (32.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.00 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
56.06%
Maks. mevduat yükü:
12.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
97 (54.80%)
Satış işlemleri:
80 (45.20%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.76 USD
Ortalama kâr:
4.14 USD
Ortalama zarar:
-37.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-91.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.23 USD (1)
Aylık büyüme:
-13.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
349.97 USD
Maksimum:
521.23 USD (16.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.20% (521.23 USD)
Varlığa göre:
14.43% (298.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|119
|XAUUSD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|44
|XAUUSD
|-178
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-594
|XAUUSD
|-114K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.20 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
14
100%
177
88%
56%
0.82
-0.76
USD
USD
23%
1:200