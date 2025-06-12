- 성장
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다.
트레이드:
7 450
이익 거래:
5 770 (77.44%)
손실 거래:
1 680 (22.55%)
최고의 거래:
128.30 USD
최악의 거래:
-527.18 USD
총 수익:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
총 손실:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
연속 최대 이익:
63 (69.64 USD)
연속 최대 이익:
651.87 USD (25)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
52.19%
최대 입금량:
107.17%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
616
평균 유지 시간:
34 분
회복 요인:
1.45
롱(주식매수):
7 230 (97.05%)
숏(주식차입매도):
220 (2.95%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
2.62 USD
평균 손실:
-7.18 USD
연속 최대 손실:
16 (-1 550.16 USD)
연속 최대 손실:
-1 550.16 USD (16)
월별 성장률:
35.81%
연간 예측:
435.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
658.00 USD
최대한의:
2 118.98 USD (50.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.62% (2 118.98 USD)
자본금별:
48.57% (483.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7450
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +128.30 USD
최악의 거래: -527 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +69.64 USD
연속 최대 손실: -1 550.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
