Angga Anugrawan

Scalping Master XAU

Angga Anugrawan
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 43%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7 450
Transacciones Rentables:
5 770 (77.44%)
Transacciones Irrentables:
1 680 (22.55%)
Mejor transacción:
128.30 USD
Peor transacción:
-527.18 USD
Beneficio Bruto:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (69.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
651.87 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
52.19%
Carga máxima del depósito:
107.17%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
616
Tiempo medio de espera:
34 minutos
Factor de Recuperación:
1.45
Transacciones Largas:
7 230 (97.05%)
Transacciones Cortas:
220 (2.95%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.41 USD
Beneficio medio:
2.62 USD
Pérdidas medias:
-7.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-1 550.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 550.16 USD (16)
Crecimiento al mes:
35.81%
Pronóstico anual:
435.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
658.00 USD
Máxima:
2 118.98 USD (50.87%)
Reducción relativa:
De balance:
41.62% (2 118.98 USD)
De fondos:
48.57% (483.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 7450
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +128.30 USD
Peor transacción: -527 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +69.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 550.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
otros 52...
No hay comentarios
2025.12.12 06:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 06:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 04:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 12:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 20:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 18:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
