経済成長率はどうやって計算するのですか？
トレード:
7 450
利益トレード:
5 770 (77.44%)
損失トレード:
1 680 (22.55%)
ベストトレード:
128.30 USD
最悪のトレード:
-527.18 USD
総利益:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
総損失:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
最大連続の勝ち:
63 (69.64 USD)
最大連続利益:
651.87 USD (25)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
52.19%
最大入金額:
107.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
616
平均保有時間:
34 分
リカバリーファクター:
1.45
長いトレード:
7 230 (97.05%)
短いトレード:
220 (2.95%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.41 USD
平均利益:
2.62 USD
平均損失:
-7.18 USD
最大連続の負け:
16 (-1 550.16 USD)
最大連続損失:
-1 550.16 USD (16)
月間成長:
35.81%
年間予想:
435.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
658.00 USD
最大の:
2 118.98 USD (50.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.62% (2 118.98 USD)
エクイティによる:
48.57% (483.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7450
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
