交易:
7 450
盈利交易:
5 770 (77.44%)
亏损交易:
1 680 (22.55%)
最好交易:
128.30 USD
最差交易:
-527.18 USD
毛利:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
毛利亏损:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
最大连续赢利:
63 (69.64 USD)
最大连续盈利:
651.87 USD (25)
夏普比率:
0.03
交易活动:
52.19%
最大入金加载:
107.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
616
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
1.45
长期交易:
7 230 (97.05%)
短期交易:
220 (2.95%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
2.62 USD
平均损失:
-7.18 USD
最大连续失误:
16 (-1 550.16 USD)
最大连续亏损:
-1 550.16 USD (16)
每月增长:
35.81%
年度预测:
435.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
658.00 USD
最大值:
2 118.98 USD (50.87%)
相对跌幅:
结余:
41.62% (2 118.98 USD)
净值:
48.57% (483.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7450
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +128.30 USD
最差交易: -527 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +69.64 USD
最大连续亏损: -1 550.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
没有评论
每月30 USD
43%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
18
100%
7 450
77%
52%
1.25
0.41
USD
USD
49%
1:200