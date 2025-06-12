信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Scalping Master XAU
Angga Anugrawan

Scalping Master XAU

Angga Anugrawan
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 43%
Exness-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
7 450
盈利交易:
5 770 (77.44%)
亏损交易:
1 680 (22.55%)
最好交易:
128.30 USD
最差交易:
-527.18 USD
毛利:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
毛利亏损:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
最大连续赢利:
63 (69.64 USD)
最大连续盈利:
651.87 USD (25)
夏普比率:
0.03
交易活动:
52.19%
最大入金加载:
107.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
616
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
1.45
长期交易:
7 230 (97.05%)
短期交易:
220 (2.95%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
2.62 USD
平均损失:
-7.18 USD
最大连续失误:
16 (-1 550.16 USD)
最大连续亏损:
-1 550.16 USD (16)
每月增长:
35.81%
年度预测:
435.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
658.00 USD
最大值:
2 118.98 USD (50.87%)
相对跌幅:
结余:
41.62% (2 118.98 USD)
净值:
48.57% (483.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 7450
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +128.30 USD
最差交易: -527 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +69.64 USD
最大连续亏损: -1 550.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.12.12 06:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 06:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 04:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 12:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 20:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 18:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
